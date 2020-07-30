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В Ляховичском районе спасли тонувшего в Щаре мужчину
Источник материала: ОНТ
В Ляховичском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности на реке Щара. Об этом
Сообщение о тонущем мужчине поступило спасателям в 5.45 29 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили мужчину, застрявшим в болотистой местности в 35 метрах от берега. Мужчина стоял по шею в воде и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно выбраться из воды он не мог.
При помощи доски и спасательного круга сотрудникам МЧС удалось извлечь мужчину из воды, после чего он был передан бригаде скорой помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации мужчины в реанимационное отделение местной больницы.
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В Ляховичском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности на реке Щара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о тонущем...
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