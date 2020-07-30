ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Ляховичском районе спасли тонувшего в Щаре мужчину

30.07.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Ляховичском районе спасли тонувшего в Щаре мужчину

В Ляховичском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности на реке Щара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о тонущем мужчине поступило спасателям в 5.45 29 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили мужчину, застрявшим в болотистой местности в 35 метрах от берега. Мужчина стоял по шею в воде и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Самостоятельно выбраться из воды он не мог.

При помощи доски и спасательного круга сотрудникам МЧС удалось извлечь мужчину из воды, после чего он был передан бригаде скорой помощи. После осмотра медики приняли решение о госпитализации мужчины в реанимационное отделение местной больницы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ляховичском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности на реке Щара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о тонущем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Равков заявляет: в России еще формируются группы для заброски в Беларусь. Почему Лукашенко до сих пор не разорвал "союзный договор"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика