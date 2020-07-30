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Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза

30.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беловежской пуще в усадьбе белорусского Деда Мороза 1 августа организуют праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе национального парка.

Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза

"Привлекаем туристов тем, чем мы богаты, в первую очередь дарами пущи. Сейчас время варенья, свежего меда, совсем недавно собрали травы. Хотелось бы поделиться этим кладезем витаминов, - отметили в нацпарке. - Много туристов посещают Беловежскую пущу, стараемся их отдых разнообразить. Такие небольшие мероприятия людям по душе".

Праздник варенья пройдет в поместье Деда Мороза. Посетителям предложат продегустировать ароматное варенье из лесных ягод, туристов угостят медом, блинами, кулинарными изделиями из дичи, чаем на травах. Желающие смогут приобрести на ярмарке понравившиеся лакомства и узнать рецепты их приготовления. Развлекать гостей будут творческие коллективы.

Дань варенья в пуще организуют уже во второй раз. Вкусный праздник планируется сделать традиционным.

В Беловежской пуще с начала года побывали 130 тыс. туристов, преимущественно белорусы. Наиболее популярны у них велосипедные и пешеходные прогулки по оборудованным маршрутам, площадки под открытым небом - археологический музей, поместье Деда Мороза, вольеры с животными.

 
 
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  В Беловежской пуще в усадьбе белорусского Деда Мороза 1 августа организуют праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе...
 
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