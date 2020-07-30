Семьям с детьми — прибавка, тунеядцам — оплата горячей воды по полному тарифу. Изменения августа

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 августа в Беларуси повысят пособия на детей, а также поднимут размеры минимальных трудовых и социальные пенсий. К примеру, соцпенсия вырастет до 128,05 рубля. Со следующего месяца также изменятся минимальные потребительские бюджеты. Один из сотовых операторов в августе повышает тарифы на отдельные услуги. Власти также обновят список тунеядцев, которые будут оплачивать некоторые потребленные ЖКУ по полным тарифам. FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений августа, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Повысят пособия на детей

В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель в среднем на душу населения увеличится до 256,1 рубля (сейчас он составляет 246,78 рубля). Новый размер БПМ будет действовать до конца октября этого года. БПМ для трудоспособного населения составит 285,4 рубля, пенсионеров — 193,92 рубля, студентов — 246,72 рубля, детей до трех лет — 160,79 рубля, детей в возрасте от трех до шести лет — 224,7 рубля, детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — 274,48 рубля.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 августа составит 2561 рубль (сейчас — 2 467,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 585,4 рубля (сейчас — 3 454,92 рубля).





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С 1 августа также вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал.

В августе также пересмотрят минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп, их новые размеры будут действовать до конца октября.

Пенсионеры получат прибавку

С 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. К примеру, социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 августа увеличится с 123,39 до 128,05 рубля.

Также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Тем временем реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, снова падают. В июне реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,2% к маю. Ситуацию, возможно, исправит повышение трудовых пенсий в июле.

Обновят список незанятых, которые будут оплачивать горячую воду по полным тарифам

В августе должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Власти в начале августа также должны обновить перечень тунеядцев, которые будут оплачивать горячую воду за июль-сентябрь по полным тарифам. Дело в том, что рассчитываться по экономически обоснованным тарифам за эту ЖКУ нужно не всем из базы не занятых в экономике, а тем, у кого есть в собственности жилье. Обновляют базу ежеквартально.

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

Подорожает мобильная связь

Оператор life:) намерен с 4 августа поднять тарифы на некоторые услуги. К примеру, абонентская плата повышается на тарифе «Голос 2» и составит 11,90 руб./мес. (сейчас 9,90 руб./мес.).Также изменяется стоимость всех пакетов минут. Также меняется стоимость международных звонков. Оператор поясняет, что «изменение цен связано с существенным ростом потребления голосовых сервисов за последние месяцы и ростом курса белорусского рубля к иностранным валютам».

Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате

Со следующего месяца в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 428,1 рубля.