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Посла России и временного поверенного в делах Украины пригласили для беседы в МИД Беларуси
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петра Врублевского сегодня поочередно пригласили в МИД,
Посла России также попросили разъяснений относительно целей и других обстоятельств прибытия в Беларусь указанной организованной группы лиц.
В пресс-службе МИД подчеркнули, что с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах
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Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и советника-посланника, исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в...
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