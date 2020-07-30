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Посла России и временного поверенного в делах Украины пригласили для беседы в МИД Беларуси

30.07.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посла России и временного поверенного в делах Украины пригласили для беседы в МИД Беларуси

Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и  советника-посланника, исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петра Врублевского сегодня поочередно пригласили в МИД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Посла России также попросили разъяснений относительно целей и других обстоятельств прибытия в Беларусь указанной организованной группы лиц.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах

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Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и  советника-посланника, исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в...
 
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