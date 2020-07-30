Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства рэпера Картрайта

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства украинского репера Энди Картрайта (Александра Юшко), чье расчлененное тело было обнаружено накануне вечером в его квартире в центре Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийсвто»). Также была арестована жена рэпера, которая предположительно расчленила его тело. При этом сообщается, что точные обстоятельства и причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Тогда же следствие получит возможность дать правовую оценку действиям женщины 1984 года рождения.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на свои источники уже сообщало, что причиной смерти рэпера могла стать передозировка наркотиков. Также сообщалось, что исполнитель скончался еще несколько дней назад, однако его жена захотела скрыть факт его смерти, поэтому она расчленила тело мужа. В данный момент данная версия проверяется следствием.

Эдди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, постоянный участник Versus Battle.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

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