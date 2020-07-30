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К «делу боевиков» СК приобщает дела Тихановского и Статкевича: им может грозить до 12 лет

30.07.2020 14:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет опубликовал заявление, в котором вчерашний арест российских боевиков из ЧВК «Вагнера» связал с делами задержанных Сергея Тихановского и Николая Статкевича. В их отношении возбудили новые дела, им грозят большие сроки.

Главное следственное управление центрального аппарата СК возбудило к отношении Сергея Тихановского уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса  «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

В отношении задержанного политика Николая Статкевича и Сергея Тихановского, а также других фигурантов этого дела, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ч.2 ст. 293 УК.

Также в сообщении СК говорится о том, что «по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера». Таким образом, дела Тихановского и Статкевича объединили с громким задержанием в Беларуси российских наемников.

«Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны», - сообщает СК. 

Справка БДГ

Статья 130. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Согласно части третьей, «действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет».

Статья 293. Массовые беспорядки. Согласно второй части статьи, «участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части 1 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет».

История вопроса

Днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. Утром 30 июля всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков обвиняют в терроризме, а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая, Николай Статкевич - 31 мая.

Накануне в Беларуси также был задержан известный политтехнолог Виталий Шкларов. Спецслужбы Беларуси считают Виталия Шклярова внешним консультантом администрации групп «Страны для жизни» в социальных сетях.

 
 
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Следственный комитет опубликовал заявление, в котором вчерашний арест российских боевиков из ЧВК «Вагнера» связал с делами задержанных Сергея Тихановского и...
 
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