Кремль: Беларусь — наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси. Москва рассчитывает, что все права задержанных в Беларуси россиян будут соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.





Фото: Reuters

— Сегодня наш посол общается с МИД и коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло, — сообщил он.

По словам представителя Кремля, российская сторона пока имеет неполную информацию о произошедшем.

— Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 — находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Нам об этом ничего неизвестно. Мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Беларусь — ближайший партнер России, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи.

Отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления различных экспертов о том, что Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей, Песков ответил: «Если мы располагаем неполной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, ко всем этим заявлениям нужно относиться с большим допуском».

Он также заявил, что разговор президентов России и Беларуси пока не планируется.

— Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что этих каналов будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию, — сказал Песков.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, что делали задержанные россияне на территории Беларуси, Песков сказал: «У Кремля не может быть никакого понимания на этот счет. Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу».

— В России находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Беларуси, — подытожил пресс-секретарь президента России (цитата по «Интерфаксу»).

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока не известно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.