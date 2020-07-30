ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко и Вучич по телефону обсудили перспективы отношений Беларуси и Сербии

30.07.2020 14:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Вучич по телефону обсудили перспективы отношений Беларуси и Сербии

Александр Лукашенко и Александр Вучич провели телефонные переговоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси.

Главной темой переговоров стали белорусско-сербские отношения, на нынешнем этапе и в перспективе. В частности было отмечено, что сейчас существуют все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели.

В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы провести полноценную встречу и договориться о дальнейшей совместной работе и проектах.

Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав ему самые добрые пожелания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Александр Вучич провели телефонные переговоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси. Главной темой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль: Беларусь — наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика