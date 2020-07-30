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Лукашенко и Вучич по телефону обсудили перспективы отношений Беларуси и Сербии
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко и Александр Вучич провели телефонные переговоры. Об этом
Главной темой переговоров стали белорусско-сербские отношения, на нынешнем этапе и в перспективе. В частности было отмечено, что сейчас существуют все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели.
В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы провести полноценную встречу и договориться о дальнейшей совместной работе и проектах.
Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав ему самые добрые пожелания.
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Александр Лукашенко и Александр Вучич провели телефонные переговоры. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента Беларуси. Главной темой...
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