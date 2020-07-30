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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

30.07.2020 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут теребление.  

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Для получения качественного волокна в будущем сегодня важно дать льну вылежаться на полях.  

Каким будет урожай и почему аграрии рассчитывают на августовские росы – знает Кристина Протосовицкая.

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

«Расчесать» поле или, проще говоря, собрать семенные коробочки льна. Важно идти ровно, с геометрической точностью. Иначе не избежать путаницы, когда стебли льна блокируют работу агрегата – вычесывателя. Об этом говорит механизатор с опытом Сергей Шиленко.  

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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Сергей Шиленко, механизатор Пружанского льнозавода:   
Погода, дай бог, чтобы была сухая, потому что если дожди, получаются простои, стоим. Сырой лен не идет.  

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Под лен здесь отводят почти 3 тысячи гектаров в Пружанском, а еще в Кобринском и Березовском районах. Одновременно с заготовкой семян на полях идет теребление. Самым урожайным на лен на Брестчине стал 2014-й: тогда получили вдвое больше. Этот год обещает не меньше.   

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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Евгений Котко, главный агроном Пружанского льнозавода:  
В этом году ожидается урожайность льнотресты выше, чем в прошлом году, в связи с тем, что были обильные осадки в мае и июне, в период активного роста и развития льна-долгунца.  

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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Если вылеживание льна может занять от двух недель до полутора месяцев – тут с белорусской погодой не поспоришь, то семена поступают прямо на завод. Здесь их подсушивают, непрерывно очищают и обмолачивают.   

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Олег Найбич, главный инженер Пружанского льнозавода:  
Отделяем ворох от льносемян. Руками это делать очень сложно и долго, у нас есть техника, которая это делает. Получаем семена, которые засыпаются в контейнеры и идут на хранение. Эта технология – хранения в контейнерах – нами была перенята по опыту французов.   

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Простое решение для сложных задач: такие контейнеры экономят время, рабочие руки и затраты на хранение. Завод работает круглосуточно – мощность 5 тысяч тонн льноволокна, а это ежегодно свыше 3,5 миллионов рублей экспортной выручки.

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Кристина Протосовицкая, корреспондент:   
Это это самое ценное – длинное волокно. Из него получают элитную костюмную ткань для будущих шедевров от кутюр. В Беларуси льноотрасль уже сейчас ничем не уступает в развитии даже Франции.  

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Сегодня Беларусь в мировых лидерах по выращиванию льна и единственная из постсоветских стран, кто после перестройки не потерял это стратегическое направление.   

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

С учетом всех общемировых трендов завод реконструировали в 2012 году: за основу взяли французское производство, а впоследствии смогли усовершенствовать. По успешному пружанскому пути пошли еще шесть льнопредприятий страны. И каждое сегодня эффективно работает на госзаказ и экспорт.   

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:  
Склады у нас не переполненные, то есть практически работаем на полную мощность. Отгрузка идет на Оршанский льнокомбинат, помогает нам перерабатывать волокно произведенное. Надеемся, что ситуация в мире улучшится и пандемия уйдет в сторону и все станет на круги своя.  

Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён

Впереди у льноводов немало полевых хлопот и тревог. Но, как говорят специалисты, этот год станет удачным на урожай. А значит удастся загрузить производства на 100 %.   

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Сергей Шиленко, Евгений Котко, Олег Найбич, Николай Жогал

 
 
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Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут...
 
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