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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут теребление.
Для получения качественного волокна в будущем сегодня важно дать льну вылежаться на полях.
«Расчесать» поле или, проще говоря, собрать семенные коробочки льна. Важно идти ровно, с геометрической точностью. Иначе не избежать путаницы, когда стебли льна блокируют работу агрегата – вычесывателя. Об этом говорит механизатор с опытом Сергей Шиленко.
Сергей Шиленко, механизатор Пружанского льнозавода:
Под лен здесь отводят почти 3 тысячи гектаров в Пружанском, а еще в Кобринском и Березовском районах. Одновременно с заготовкой семян на полях идет теребление. Самым урожайным на лен на Брестчине стал 2014-й: тогда получили вдвое больше. Этот год обещает не меньше.
Евгений Котко, главный агроном Пружанского льнозавода:
Если вылеживание льна может занять от двух недель до полутора месяцев – тут с белорусской погодой не поспоришь, то семена поступают прямо на завод. Здесь их подсушивают, непрерывно очищают и обмолачивают.
Олег Найбич, главный инженер Пружанского льнозавода:
Простое решение для сложных задач: такие контейнеры экономят время, рабочие руки и затраты на хранение. Завод работает круглосуточно – мощность 5 тысяч тонн льноволокна, а это ежегодно свыше 3,5 миллионов рублей экспортной выручки.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
С учетом всех общемировых трендов завод реконструировали в 2012 году: за основу взяли французское производство, а впоследствии смогли усовершенствовать. По успешному пружанскому пути пошли еще шесть льнопредприятий страны. И каждое сегодня эффективно работает на госзаказ и экспорт.
Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:
Впереди у льноводов немало полевых хлопот и тревог. Но, как говорят специалисты, этот год станет удачным на урожай. А значит удастся загрузить производства на 100 %.
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Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён
Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут...
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