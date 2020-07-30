Десятки километров стальных магистралей пересекают Смолевичский район. На них размещаются два крупных железнодорожных узла – станции «Красное Знамя» и «Смолевичи».

Станция «Смолевичи» — одна из старейших на пути из российской столицы в Европу.

Трудно представить, сколько поездов – пассажирских и товарных составов – пробежало через станцию за ее почти полутора вековую историю.

Открыта станция была в 1871 году, когда вступила в строй железная дорога, соединяющая Москву с Европой. И называлась тогда она «Витгенштейнская» — по имени видного русского военачальника Петра Витгенштейна, прославившего свой княжеский род в годы войны с завоевателями русских земель.

Открытие станции оказало мощное влияние и на социально-экономическое развитие тихого местечка Смолевичи: оживилось промышленное производство, появились новые рабочие места, станция связала наши края с многими большими городами. Где движение – там активная жизнь. В 1931 году станция была переименована в «Смолевичи».

Не останавливается ее развитие и в наши дни. Станция «Смолевичи» является значительным транспортным узлом на Белорусской железной дороге, здесь работают два основных пути и более десятка подъездных, что позволяет осуществлять огромные объемы грузоперевозок. А с недавнего времени появилась возможность увеличиться и потоку пассажиров. Через нашу станцию пролегло новое железнодорожное направление, которое связало столицу республики Минск с Национальным аэропортом Минск. Когда-то, более тридцати лет назад, для поставки материалов на строительство аэропорта со станции «Смолевичи» была отведена железнодорожная ветка до станции «Шеметово» — так называется одна из ближайших к аэропорту деревень Смолевичского района. После того, как завершилось строительство, отпала и надобность в этой ветке. Но о ней вспомнили со временем, с открытием новых авиарейсов, с увеличением потоков авиапассажиров, а также во время строительства новой взлетной полосы в аэропорту.

И после реконструкции данного участка железной дороги из Минска в аэропорт через Смолевичи пошли современные пассажирские поезда, делающие несколько рейсов в день. По этому железнодорожному пути в аэропорт могут приехать не только пассажиры столичного направления, но электричками из Орши, Борисова и других белорусских городов Московского направления железной дороги. Многим жителям Беларуси очень удобно стало добираться в воздушную гавань страны. И опять оживилась жизнь на нашей станции, ведь она является единственным на пути следования поезда пересадочным пунктом для пассажиров. Кроме того, многие смолевичане стали использовать эти поезда для самой быстрой и безостановочной поездки в столицу и обратно.

Перед открытием аэропортовского направления большие изменения претерпела и непосредственно сама станция «Смолевичи». Капитально было отремонтировано здание вокзала, другие станционные строения, выкрашенные в фирменный «железнодорожный» бежевый с его разными оттенками цвет, приведена в порядок прилегающая территория. Вполне современный вид приобрел обновленный перрон – чисто, просторно. Набирает темпы и привокзальная торговля, рядом открыт новый большой магазин. В придорожных оживленных местах надо, чтобы у путешественников в ожидании своего транспорта была возможность купить что-нибудь перекусить, приобрести сувенир или подарок своим близким, да даже, возвращаясь из дальних странствий, очень кстати приобрести что-то из продуктов в свой пустующий на время отсутствия хозяина холодильник: и людям приятно, и доход торговле гарантированный.

По-новому выглядит и зал ожиданий. В прежние времена его стены украшали огромные картины. Сегодня светлый и уютный зал ожиданий оформлен в белорусском национальном стиле. На станции также установлено оборудование практического назначения – терминал для приобретения билетов, размещена информация о движении поездов. Словом, созданы все условия, что делают поездку путешественнику удобной и необременительной. Станция дала работу многим смолевичанам и жителям района. Ее дружный и слаженный трудовой коллектив отличается высокими производственными показателями и культурой обслуживания, пользуется уважением у руководства и населения. Железнодорожники – люди трудолюбивые и ответственные. Это знают все. Как поется в известной песне: «Дорога-то железная, а люди – золотые».

В настоящее время многое делается, чтобы и прилегающий к станции микрорайон «Юго-Запад» города Смолевичи становился более уютным и привлекательным и для гостей, и для проживающих в нем. Районное руководство считает этот микрорайон очень перспективным в развитии города. Близость столицы, удобное транспортное сообщение с ней позволяют видеть здесь еще одно направление в строительстве города-спутника. Уже проведены значительные работы по благоустройству микрорайона, по возведению здесь благоустроенного жилья, социальных объектов, предприятий торговли, в будущем году планируется строительство нового здания школы.

Главное, видим, как у оживленной дороги человек находит удобное место и для жизни, и для работы.

Э.ПОТАПЧИК.

НА СНИМКЕ: станция «Смолевичи» — здание в настоящее время.

ФОТО Лидии СУДНИКОВИЧ.