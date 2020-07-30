Десятки километров стальных магистралей пересекают Смолевичский район. На них размещаются два крупных железнодорожных узла – станции «Красное Знамя» и «Смолевичи».

Станция «Смолевичи» — одна из старейших на  пути из  российской столицы в Европу.

Трудно представить, сколько поездов – пассажирских и товарных составов – пробежало через станцию  за ее почти полутора вековую историю.

Открыта станция была в 1871 году, когда вступила в строй железная дорога, соединяющая Москву с Европой. И называлась тогда она  «Витгенштейнская»  — по имени  видного русского военачальника Петра Витгенштейна, прославившего свой княжеский род в годы войны с завоевателями русских земель.

Открытие станции оказало  мощное влияние и  на социально-экономическое развитие тихого местечка Смолевичи: оживилось  промышленное производство, появились новые рабочие места, станция связала наши края с многими большими городами.  Где движение – там активная жизнь. В 1931 году станция была переименована в «Смолевичи».

Не останавливается  ее развитие  и в наши дни.   Станция «Смолевичи» является значительным  транспортным узлом на Белорусской железной дороге,  здесь работают два  основных пути и  более десятка подъездных, что позволяет  осуществлять огромные объемы грузоперевозок. А с недавнего времени   появилась возможность увеличиться и  потоку  пассажиров.  Через нашу станцию пролегло новое  железнодорожное  направление, которое связало столицу республики Минск с Национальным аэропортом Минск.  Когда-то, более тридцати лет назад, для поставки материалов  на строительство аэропорта со станции «Смолевичи» была отведена железнодорожная ветка до станции «Шеметово» — так называется одна из ближайших к аэропорту деревень Смолевичского района. После того, как завершилось строительство,   отпала  и  надобность в этой ветке.  Но о ней вспомнили со временем, с открытием новых авиарейсов, с увеличением  потоков авиапассажиров, а также во время строительства новой взлетной полосы в аэропорту.

И после реконструкции данного участка железной дороги  из Минска в аэропорт через Смолевичи пошли современные пассажирские поезда,  делающие несколько рейсов в день. По этому железнодорожному пути в аэропорт могут приехать не только пассажиры  столичного направления, но электричками из Орши, Борисова и других белорусских городов Московского направления железной дороги.  Многим жителям Беларуси  очень удобно стало добираться в воздушную гавань страны.  И опять оживилась жизнь на  нашей станции, ведь она является единственным на пути следования поезда пересадочным пунктом для пассажиров.  Кроме того,  многие смолевичане стали использовать эти поезда для  самой быстрой и безостановочной поездки в столицу и обратно.

Перед открытием  аэропортовского направления большие изменения претерпела и  непосредственно сама станция «Смолевичи». Капитально было отремонтировано  здание вокзала,  другие станционные строения,  выкрашенные в фирменный  «железнодорожный»  бежевый  с его разными оттенками  цвет,   приведена в порядок прилегающая территория.  Вполне современный вид приобрел обновленный перрон – чисто, просторно.  Набирает темпы и привокзальная торговля,    рядом открыт новый большой магазин. В  придорожных оживленных местах надо, чтобы у  путешественников  в ожидании своего транспорта была возможность купить что-нибудь перекусить, приобрести сувенир или подарок своим близким, да даже, возвращаясь из дальних странствий, очень кстати приобрести что-то из продуктов в свой пустующий на время отсутствия  хозяина холодильник: и людям приятно, и доход торговле гарантированный.

По-новому выглядит и зал ожиданий. В прежние времена  его стены украшали огромные картины. Сегодня     светлый и уютный зал ожиданий оформлен в белорусском национальном стиле.   На станции также установлено оборудование практического назначения –  терминал для  приобретения билетов, размещена информация о движении поездов.  Словом, созданы все условия, что делают поездку путешественнику удобной и необременительной. Станция дала работу многим смолевичанам и жителям района.  Ее дружный и слаженный трудовой коллектив отличается высокими производственными показателями и культурой обслуживания, пользуется уважением у руководства и населения. Железнодорожники – люди трудолюбивые и ответственные. Это знают все. Как поется в известной песне: «Дорога-то железная, а люди – золотые».

В настоящее время многое делается, чтобы и прилегающий к станции микрорайон «Юго-Запад» города Смолевичи становился более уютным и привлекательным и для гостей, и для проживающих в нем.  Районное руководство считает этот микрорайон очень перспективным в развитии города.   Близость столицы, удобное транспортное сообщение с ней  позволяют видеть здесь  еще одно направление в строительстве города-спутника. Уже проведены значительные работы по благоустройству микрорайона,  по возведению здесь благоустроенного жилья, социальных объектов,  предприятий торговли, в будущем году планируется строительство нового здания школы.

Главное, видим, как у оживленной дороги человек находит удобное место и для жизни, и для работы.

Э.ПОТАПЧИК.

НА СНИМКЕ: станция «Смолевичи» — здание  в настоящее время.

ФОТО  Лидии СУДНИКОВИЧ.

 