Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян: «Женщины умирают от того, что дома их забивают до смерти»

Источник материала: Tut.by

Белоруска Марина Ментусова запустила youtube-канал «Почему женщины достигают» , где берет интервью у женщин, которые реализовали себя и добились успеха в самых разных сферах — и в тех, где женщинам рады, и в тех, где нас еще практически нет.



Ведущая канала Марина Ментусова

«Если у вас есть женщины, которыми вы тихо вдохновляетесь — расскажите нам о них, давайте покажем их истории девочкам, которым так нужны новые героини!» — написано в описании канала, и LADY присоединяется к этому призыву.

Рассказать о женщинах, интервью с которыми вам хотелось бы посмотреть или почитать, можно, написав в редакцию по адресу lina@tutby.com .

А пока мы делимся десятком ценных мыслей от Мари Давтян — одной из последних героинь проекта «Почему женщины достигают».

Кто это?

Выдающийся российский юрист, соавтор законопроекта о домашнем насилии, руководительница «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО», адвокат Ангелины Хачатурян.

О том, как женщина может начать новую жизнь



Фото: Matthias Oberholzer, unsplash.com

— Я решила, что останусь работать в теме женского насилия после одного дела, которое мы довели до комитета ООН. Женщина подвергалась насилию с 17-ти лет — там было очень много страшных эпизодов.

Хорошо помню, как она ко мне пришла: на ней был старый серый свитер, бесформенный, совсем не подходящий ей по размеру. И цвет лица под стать тому свитеру. Я удивилась тому, как она выглядит, особенно, когда услышала, что семья у нее состоятельная.

Выяснилось, что проблема не в деньгах. У нее просто нет доступа к одежде, как и нет возможности выбирать, что ей носить. Потому что это решает муж. Он контролирует всё, вплоть до покупки прокладок.

Из того, что она рассказала, было ясно, что ситуация дошла до критического рубежа, он может ее убить.

Нам удалось расторгнуть брак, избавиться от преследований, и эта длинная тяжелая история закончилась хорошо. Мы продолжили общаться, и я увидела, как через год жизни без него она стала другим человеком.

Ко мне вошла уверенная в себе, цветущая женщина, которая устроилась на работу и начала новую главу своей биографии. Когда я увидела, какие перемены возможны всего за год, я поняла, что не перестану этим заниматься.

О насилии, скрытом под благополучием



Фото: unsplash.com

— За время своей практики я убедилась в том, что чем состоятельнее семья, чем выше ее социальный статус, тем более она закрытая. И тем труднее женщинам, которые сталкиваются с насилием в таких семьях, обращаться за помощью.

Я часто сталкивалась с этим в семьях из научной сферы, в среде высоко интеллигентных людей, где признать, что ты имеешь отношение к какой-то «маргинальщине» — это невыносимый позор. Поэтому рассказать кому-либо о том, что это происходит в твоем доме, с тобой, совершенно невозможно. И женщины молчат и терпят.

О цене побоев



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Побои у нас сегодня — это административное правонарушение. И в 85% случаев дело заканчивается штрафом в пределах 5 тысяч рублей (чуть более 150 белорусских рублей). Я помню, как это в свое время поразило Маргариту Грачеву (история Маргариты стала широко известна после того, как попала в СМИ: муж вывез ее в лес и отрубил кисти рук; LADY встречалась с Маргаритой во время ее приезда в Минск ).

Так вот: больше всего Маргариту удивило, что этот штраф уходит государству. Она сказала: «Это так странно… Побили-то меня…». Мы, юристы, мыслим по-другому. Но по-человечески я с ней согласна, и, кстати, вообще не считаю штраф адекватным наказанием.

Для агрессоров штраф — это не преграда. Они, в зависимости от финансового положения, или откупаются и продолжают бить, или просто игнорируют выплаты. Такие люди не понимают полумер, им нужно жестко показывать, что они нарушили закон.

Важно понимать, что агрессор как наркоман, которому нужно увеличивать дозу. С каждым новым эпизодом ему нужно все больше и больше насилия. И чем раньше ты покажешь ему сигнал стоп, тем меньше зла он совершит.

Об убийствах, которые убийствами не считаются



Фото: Daniel Garcia / unsplash.com

— Я изучаю статистику и вижу, что после 90-ых годов пошел спад количества убитых мужчин, а вот цифра по женщинам не изменилась. Нам говорят: «Женщин гибнет меньше, чем мужчин». Ну да, действительно. Но мы же видим: общий тренд на снижение убийств женщин не коснулся. Просто пока вы боролись с уличной преступностью, их дома как убивали, так и убивают.

И это мы имеем статистику только по статье убийство, а большинство женщин умирает от того, что их забивают до смерти. И это квалифицируется как «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Сколько этих преступлений? Моя практика показывает, что по десяти делам, возбужденным в связи со смертью женщины, только одно будет квалифицироваться как убийство, а девять как причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть,.

Как говорят в нашей профессиональной среде: есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика.

О том, как распознать агрессора до того, как он поднимет руку



Фото: unsplash.com

— Первое, в чем проявляет себя абьюзер — это тотальный контроль. Твои границы перестают существовать, потому что он проверяет твой телефон, перекраивает твой режим дня, фильтрует твое окружение. Он разрывает контакты жертвы с окружающим миром — и делает это постепенно, мягко: «А зачем ты общаешься с Катей? Ты же семейный человек, а она не замужем, вечно ищет приключений».

Или: «Не переписывайся, пожалуйста, со своим одногруппником, мне это неприятно. Разве тебе есть, что от меня скрывать?».

А еще: «Зачем тебе работать, я ведь могу нас обеспечить!».

Когда наступает следующий этап — дикая ревность, слежка, скандалы — женщина вдруг понимает, что она осталась одна, ей не к кому обратиться за помощью.

Поэтому, отвечая на вопрос «когда уходить?», с уверенностью говорю: «Как только почувствуете тревогу и дискомфорт. Чем быстрее, тем лучше». Это как с болотом — чем скорее ты начнешь из него выбираться, тем меньше шансов, что тебя затянет с головой.

О том, как вытянуть себя за волосы из болота



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— Совет для всех женщин: если есть возможность откладывать деньги, это надо делать. Готовьте подушку безопасности. Учитесь, получайте новые навыки, ищите работу — и дело не только в деньгах, но еще и в связях, знакомствах. Мир из плоского становится объемным, это дает больше уверенности и возможностей.

Да, не во всех городах просто найти работу. Тогда стоит обратиться в ближайший кризисный центр: нередко там помогают найти пусть небольшой, но постоянный источник дохода, который позволяет женщине обеспечить себя самостоятельно.

Главное, как в компьютерной игре — накопить ресурс. Потому что в этой борьбе он обязательно понадобится.

Приведу пример женщины, которую мы перевозили из Дальнего Востока на другой конец страны, чтобы спасти ей жизнь. Ситуация была суперопасной, так как ее муж — сотрудник правоохранительных органов. Своих денег у нее не было, но оставались подарки — украшения, шуба. Благодаря тому, что женщина продала все это, она смогла сохранить свою жизнь. Сегодня все страшное для нее позади: она нашла работу, абсолютно самостоятельный, свободный и счастливый человек.

О патриархате, который мы не замечаем



Фото: pixabay.com

— Несколько лет назад мы провели исследование по поводу уроков труда в школах (сейчас они называются «технология»). Все началось с того, что мне попалась новость о том, что, помимо классического гендерного разделения (девочкам — фартуки, мальчикам — табуретки), появилось новшество похуже.

Девочки продолжают шить фартуки, а у мальчиков вместо их табуреток ввели программирование.

Что получается?

У девочек труд остался таким же, как у их матерей, бабушек, а мальчики пошли вперед, у них — компьютерное моделирование. И эта история про фартуки и программирование очень показательная и опасная.

О том, почему государство препятствует вступлению закона против домашнего насилия



Фото: Reuters

— У нас патриархальная страна. А что под собой подразумевает патриархат? Власть сильного над слабым, где у сильного есть право на контроль и насилие. В этом случае ты или подстраиваешься под правила игры, или борешься.

Подстроиться проще: некоторые из тех, кто принимают решения, выросли в этой среде, впитали ее в себя и воспринимают как норму. У кого-то просто нет ресурсов для борьбы. А в ком-то силен страх, что если встанешь на сторону тех, кто борется — лишишься своего кресла.

Сегодня мы живем в обществе, где есть право на насилие — в том числе государственное. И государству просто непонятен закон, который ему противодействует. Этот закон прямо противоречит мысли о том, что сильный и властный может делать с другими людьми то, что хочет. Так что, это уже идеологический вопрос.

Но, тем не менее, мы живем в 21 веке: и в традиционные (читай — патриархальные) ценности можно играться сколько угодно, но уже вполне очевидно, что эти паттерны не применимы в современных реалиях.

О том, что может сделать каждый



Фото: unsplash.com

— Далеко не все готовы противостоять насилию, но есть то, что доступно каждому. Например — называть вещи своими именами. Как только вы вслух говорите о том, что происходит, ситуация уже начинает меняться.

К примеру, вы видите, что ваш коллега оказывает неадекватные знаки внимания сотруднице отдела, проходу ей не дает, она не может нормально работать. Скажите как есть: «Ребята, это харассмент. Это ненормально».

Это первое. Второе — вы заметили, что мужчины, которые ведут себя безобразно по отношению к женщине, в нашем обществе не несут репутационных издержек? Просто перестаньте с ними здороваться и подавать им руку — и мы будем жить в другом мире.

Всего два пункта: называть вещи своими именами и не подавать руку — это так просто.

О женщинах, которые способны на великие дела



Фото: unsplash.com

— Когда мы говорим о женщинах, которые нас мотивируют, зачастую вспоминаем исторические фигуры или медийных персон. Но вокруг каждого из нас огромное количество вдохновляющих женщин, которые просто делают свое великое дело каждый день.

Женская солидарность — это очень важно. Не просто так в нашей сфере (защита пострадавших от домашнего насилия) в 90% случаев работают женщины — только взявшись за руки мы можем выжить.

Найти полную версию интервью с Мари Давтян вы можете по этой ссылке