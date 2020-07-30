На прошлой неделе у мемориального комплекса «Курган Славы» прошла торжественная присяга работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минской области. В мероприятии приняли участие начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, действующие работники МЧС и ветераны службы.
Каждый из 43 новобранцев в тот знаковый день стал частью сплоченной команды, которая следует девизу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: «Профессионализм. Отвага. Честь».
От Смолевичского РОЧС присягу в торжественной обстановке приняли прапорщик внутренней службы Сергей Щучка, который будет работать старшим пожарным в ПАСЧ №1 г.Смолевичи и рядовой внутренней службы Николай Кишило, водитель ПАСЧ №1 г.Смолевичи
В обращении к молодым работникам начальник управления выразил уверенность в том, что каждый из них станет надежным щитом между человеком и чрезвычайной ситуацией.
Новобранцев поздравил и ветеран пожарной службы Иосиф Владиславович Шпаковский:
— Вы поступили на службу в замечательное министерство. Теперь вы должны стать надежными защитниками граждан от любой чрезвычайной ситуации!
Затем настоятель храма Минской иконы Божией Матери в г. Смолевичи иерей Никодим Пашков совершил освящение работников органов и подразделений по ЧС.
После торжественной церемонии в дань памяти о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны представители МЧС возложили цветы к подножию мемориала.
Лидия СУДНИКОВИЧ.
Фото МЧС Минской области.