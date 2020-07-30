Велошеринг «Колобайк» попал в новый скандал: уже из-за резких фраз владельца про беларусов

Источник материала: KYKY

Вокруг минского велошеринга «Колобайк» разгорелся новый скандал. Если прошлый был связан с отношением к беларускому языку , то теперь поводом для жарких дискуссий стали резкие фраз владельца сервиса в адрес участников так называемых велопробегов солидарности.

Что уже случилось?

Все началось с того, как TUT.by выпустил новость о том, что в Минске ГАИ опять взялась пачками составлять административные протоколы на велосипедистов, которые устраивают заезды в знак солидарности с задержанными политиками и активистами на фоне выборов. Официально претензии правоохранителей состояли в том, что велосипедисты нарушили ПДД. Их транспорт не был оборудован либо зеркалами, либо «правильными» катафотами (либо всем на свете).

Эти замечания коснулись не только тех, кто катался на собственных велосипедах, но и клиентов шеринга «Колобайк». Только вот последние вину не признают и штрафы платить отказываются. По их мнению, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец. Ему тогда, выходит, и платить штраф.

А что думает владелец?

TUT.by связался с директором «Колобайка» Вадимом Осипчиком. Вот как портал процитировал бизнесмена: «Наши велосипеды оборудованы всем необходимым: впереди и сзади световозвращателями, катафотами сбоку. Никакого дополнительного оборудования им не требуется. Это соответствует Венской конвенции о дорожном движении, – прокомментировал Осипчик. – Что касается зеркал, то они велосипедам не нужны, нигде в мире на велосипеды их не устанавливают. У нас это требование забыли убрать из ПДД со времен СССР.

Хозяин фирмы, по интерпретации TUT.by, также отметил, что если ГАИ наложит штраф на пользователя шеринга, то прокатная фирма оплачивать его не намерена: «Если вы революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца – платите штрафы сами. Я понимаю: такая ваша жизненная позиция, но это ваши риски, так почему за ваши действия должен отвечать кто-то другой? Ведь люди, которые выезжают на своих велосипедах, отвечают сами и ни на кого ответственность не перекладывают».

И что теперь?

Некоторые возмущенные пользователи соцсетей уже постят скриншоты с удалением приложения «Колобайк» с телефонов, жалуются на него в магазинах приложений App Store и Google Play, уверяют, что откажутся от услуг сервиса, – и только что не «хоронят» репутацию бизнеса. Отдельные вопросы у людей вызвала сториз в Instagram шеринга. Ведущий профиля перепостил чужую сториз с текстом про «гниль беларусов», которая проявляется «в их собственной отреченности». Многих удивило, что «Колобайк», по-видимому, разделил мнение автора этих строк.

Вы ахренели?



Людей штрафуют за проявление ими гражданской позиции.



Велосипеды тут никаким боком, только как повод приколупаться.



Потом у них будет типа - велики не того размера, педали не той системы, цепи не смазаны и скрипят, на краске пятнышко более 1 мм в диаметре. — JAVAROB (@JAVAROB2) July 30, 2020

Ну и delete, конечно же. pic.twitter.com/LDNh1iZYb0 — Воля Церах (@Volha_Cierach) July 30, 2020

Раз использование вашего приложение приводит к штрафам - то и удаляйте его из маркета. Зарепортил в @GooglePlay pic.twitter.com/wiRIynExYJ — glebik (@GGlebik) July 30, 2020

Минус один клиент.

Пусть сам на своем металлоломе катается — Интеллектуальный Октаэдр (@1st_Octahedron) July 30, 2020

Впрочем, в тех же сториз аккаунта велошеринга в Instagram пишут, что журналист TUT.by неверно истолковал слова Вадима Осипчика. И обещают, что материал на портале удалят в течение пары часов. Только на TUT.by статья «висит» с 12:00 – и никакие изменения в нее до сих пор не вносились. Заметка все еще доступна для чтения.