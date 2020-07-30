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Какие проблемы в Беларуси назрели по пенсиям и как их предлагают решить кандидаты в президенты
Источник материала: Tut.by
Больше 40 тысяч работников потеряли часть стажа для начисления пенсии, потому что наниматели не платили (или частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Это одна из пенсионных проблем, которую властям пока не удается решить. Из других проблемных вопросов — «пенсионная ловушка», взносы в ФСЗН с работающих пенсионеров, уравнительный принцип формирования пенсий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие пенсионные вопросы по-прежнему актуальны для Беларуси. К слову, некоторые из этих проблем упомянули в своих предвыборных программах кандидаты в президенты
Какие проблемы по пенсиям назрели в Беларуси. Коротко о главных из них
Про какие пенсионные проблемы говорят кандидаты в президенты и как предлагают их решить
Реформирование пенсионной системы подробнее всего
Пенсионная реформа предусматривает упрощение пенсионной формулы и дебюрократизацию системы, повышение финансовой грамотности населения относительно важности своего участия в обеспечении достойного уровня жизни на пенсии. «Введение обязательной накопительной пенсии будет способствовать устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе, а также заинтересованности работников в отчислениях на достойную старость», — отмечается в программе.
Среди прочего предлагается обеспечить прозрачность пенсионной системы, обеспечить устойчивость бюджета ФСЗН, повысить пенсии по возрасту, пересмотреть страховую нагрузку для бизнеса, ввести обязательную накопительную систему пенсионного страхования (с сохранением базового пакета социальной пенсии), сровнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин — 60 лет, реформировать системы соцобеспечения (в том числе объединить Минтруда и ФСЗН). Также предлагается пересмотреть периоды, которые включаются в страховой стаж, отменить понижающий коэффициент и взносы в ФСЗН для работающих на пенсии. Еще одно предложение — унифицировать пенсионное законодательство и выравнивать условия по пенсионному обеспечению для всех белорусов без привилегированных категорий. «У госслужащих, сотрудников МВД, КГБ, МЧС, военнослужащих пенсии значительно выше, чем у остальных пенсионеров. К примеру, пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется в рамках особого законодательства, а выплаты производятся из республиканского бюджета, а не пенсионного фонда», — говорится в программе.
Сергей Черечень
Андрей Дмитриев предлагает установить среднюю пенсию на уровне не ниже 60% от средней зарплаты по стране. «Правесці пенсійную рэформу без павышэння пенсійнага ўзросту. Распрацаваць сістэму накапляльных пенсій, дадатковага пенсійнага страхавання, развіваць прыватныя пенсійныя фонды разам з дзяржаўнымі», — говорится в программе Андрея Дмитриева.
Кандидат в президенты Анна Канопацкая
Александр Лукашенко еще не обнародовал свою предвыборную программу. Ранее он называл пенсии белорусов «слабыми», а в одном из своих выступлений
Как работники потеряют часть стажа для начисления пенсии
Расскажем подробне про пенсионные вопросы, которые назрели в Беларуси. Один из них — потеря стажа работы некоторыми работниками. Так, несколько десятков тысяч человек
На начало 2020 года у 43,8 тысячи работников из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемых в общегражданском порядке и признанных банкротами.
При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.
Те периоды, за которые не вносились взносы, не учитывают при расчете размера пенсии. В итоге работники теряют часть трудового стажа и недосчитываются части пенсии. «Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», —
«Неуплата работодателями взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на 7 рублей в месяц за каждый год „потерянного“ стажа, а в отдельных случаях — к лишению работников права на трудовую пенсию», — отмечали ранее власти.
В Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда, однако от возможного нововведения
Про пенсионную «ловушку» и социальные пенсии в 124 рублей
Еще один пенсионный вопрос, на который обращают внимание как эксперты, так и сами пенсионеры, — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную (сейчас — чуть меньше 124 рублей), которую начинают выплачивать позже общеустановленного пенсионного возраста: с 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Здесь несколько моментов, на которые обращают внимание, в том числе — заметное повышение минимального страхового стажа и то, что некоторые периоды в него не включаются. К примеру, не включают в страховой стаж также учебу в вузах и декретный отпуск, а
Если говорить про заметное повышение минимального страхового стажа, то до 2013 года он составлял всего 5 лет. В 2013 году он увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 г. — с 10 до 15, а с 2016 г. начал повышаться каждый год на полгода до тех пор, пока не достигнет 20 лет. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года. Из-за того, что он начал повышаться достаточно резко, некоторым белорусам
Избавиться от «пенсионной ловушки»,
Взносы в ФСЗН с работающих пенсионеров
В Беларуси
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации официальных профсоюзов.
У представителей Минтруда в прошлом году во время
«Неважно, сколько ты зарабатываешь». Про уравниловку по размеру пенсий
В Беларуси неоднократно
— На протяжении своей трудовой жизни работники, равно как и их наниматели, отчисляют в счет будущей пенсии разные суммы. Причем разбежка бывает очень существенная. Но после ухода на заслуженный отдых пенсионные выплаты отличаются незначительно. Так быть не должно. Их дифференциацию в зависимости от уровня зарплаты нужно делать более ощутимой, — отмечали ранее в Минском городском объединении организаций профсоюзов.
Профсоюзы считают, что для работников это станет дополнительным стимулом повышать свою квалификацию, стремиться к профессиональному росту. Такая практика обеспечит более высокий уровень не только зарплаты, но и пенсии в будущем.
— Несправедливо, когда руководителю предприятия назначают почти такие же пенсионные выплаты, как работнику. Возможно, кто-то скажет: он получал большую зарплату, этого достаточно. Нет, человек заработал право и на более высокую пенсию, — уточняли профсоюзы.
Ранее профсоюзы уже
Про «слабые» пенсии
Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. Это неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности.
С 1 июля в Беларуси повысили трудовые пенсии, хотя
В марте 2019 года президент во время «Большого разговора», отвечая на вопрос о пенсиях белорусов,
Как власти намерены решать эту проблемы — пока открытый вопрос.
В Беларуси не первый год пытаются выйти на пенсии в 40% от средней зарплаты по стране.
Вопросы со взносами в ФСЗН
Еще один актуальный пенсионный вопрос — страховые взносы в ФСЗН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».
После этого власти
Накануне заместитель председателя КГК Александр Курлыпо
Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, —
Однако в Минтруда в июне
В Госконтроле ранее
Слабо работает накопительная пенсионная система
В Беларуси слабо развита накопительная пенсионная система. Белорусы не спешат заключать договоры дополнительного пенсионного страхования.
«Стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии. Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике», —
Про то, как узнать, на какую пенсию сможешь рассчитывать
У белорусов есть трудности с тем, как узнать, на какую пенсию он сможет претендовать в будущем, получая определенную зарплату. К примеру, сегодня белорусы
Минтруда сейчас занимается цифровизацией процедур, связанных с выходом человека на пенсию. В частности, прорабатывается вопрос о создании информационного сервиса, с помощью которого человек за 10−15 лет до пенсионного возраста сможет получить информацию о своем стаже и размере будущей пенсии. Информационный сервис также должен помочь людям путем некоторых с ним манипуляций собрать всю необходимую документацию на оформление пенсии,
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Больше 40 тысяч работников потеряли часть стажа для начисления пенсии, потому что наниматели не платили (или частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Это...
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