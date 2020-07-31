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Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

31.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Мадридский «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. 

Стоимость клуба упала почти на 14%, но это по-прежнему внушительная сумма  – один миллиард и 419 тысяч евро. На второй позиции – «Барселона».  «Манчестер Юнайтед» – третий.  «Зенит» стал единственным клубом из постсоветcкого пространства,  попавшим в топ-50, – клуб занимает 49 место.

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Мадридский «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.  Стоимость клуба упала почти на 14%, но это по-прежнему внушительная сумма  – один...
 
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