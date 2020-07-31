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Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Источник материала: ОНТ
Мадридский «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
Стоимость клуба упала почти на 14%, но это по-прежнему внушительная сумма – один миллиард и 419 тысяч евро. На второй позиции – «Барселона». «Манчестер Юнайтед» – третий. «Зенит» стал единственным клубом из постсоветcкого пространства, попавшим в топ-50, – клуб занимает 49 место.
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Мадридский «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Стоимость клуба упала почти на 14%, но это по-прежнему внушительная сумма – один...
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