Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Источник материала: ОНТ

Мадридский «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Стоимость клуба упала почти на 14%, но это по-прежнему внушительная сумма – один миллиард и 419 тысяч евро. На второй позиции – «Барселона». «Манчестер Юнайтед» – третий. «Зенит» стал единственным клубом из постсоветcкого пространства, попавшим в топ-50, – клуб занимает 49 место.

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