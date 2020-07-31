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«Сказать, что было тяжело, - это слишком мягко». Виктория Азаренко - о материнстве и патриотизме

31.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теннисистка Виктория Азаренко — белорусский бренд за рубежом. Ее знают как экс-первую ракетку мира и олимпийскую чемпионку. Она родилась в Минске, но уже много лет живет в Калифорнии, где одна воспитывает сына Лео. По случаю 31-летия топ-теннисистки SPORT.TUT.BY собрал правила жизни Азаренко — о семье, работе, феминизме и родине.


Фото: twitter.com/WTA

О патриотизме и главных ценностях

Мне всегда приятно рассказывать, откуда я родом. Особенно тем, кто никогда не был в странах постсоветского пространства. Часто они пересматривают мнение о нас. Я не говорю, что у нас все хорошо, но причины гордиться собой у нас определенно есть.

Моя работа — за рубежом. Я больше говорю по-английски. Но много читаю по-русски, слушаю русскую музыку. Люблю группы «Звери», «ДДТ»…

В основном я общаюсь с людьми, с которыми знакома еще с двенадцати лет. Да, приятелей стало больше, потому что я много путешествую. Но в сущности ничего не изменилось. Я по-прежнему избирательна в отношениях с людьми. Мне необходимо время, чтобы узнать человека лучше.


Фото: FedCup

О возвращении на корт и воспитании сына

Сказать, что было тяжело — это слишком мягко. Иногда даже выходить на корт и играть было чудом — что мне удалось собраться и никто не знал, что происходит. Но я не смотрела на это как на что-то сложное, для меня это просто было задачей: выходить и выступать.

Я не очень хочу обсуждать проблемы [с борьбой за опеку над ребенком]. Я же понимаю, что в интернете ничего не пропадает, и я не хочу, чтобы Лео потом это читал, чтобы это было зафиксировано. Для меня важнее всего защитить его и семью.


Фото: instagram.com

Мне нравится вызов, который мне бросает жизнь матери. Бывает страшно, потому что ты несешь полную ответственность за другого человека и параллельно пытаешься делать свою работу, которую я очень люблю.

Я хочу, чтобы мой сын гордился мной. Я хочу показать ему пример того, что, если у вас есть цель, у вас есть мечта, вы можете достичь ее, если будете упорно трудиться.

Я всегда очень любила готовить. В той семье, в которой я выросла, где бабушка, мама и тетя прекрасно это делают, по-другому и быть не может. А с учетом того, что у меня была возможность ездить по всему миру и пробовать разную еду, интерес к кулинарному делу лишь усилился. Мне нравится экспериментировать на кухне.


Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Совмещать материнство с карьерой непросто. Я думала, что все будет немного как в сказке, — на самом деле нет. Но в любом случае это лучшее, что когда-либо со мной случалось.

О популярности и давлении

Я считаю спорт одним из лучших способов избавиться от внутреннего дискомфорта.

Я не люблю, когда мое эго чрезмерно успокаивают.

Я думаю, удача приходит к вам, только если вы ее вызываете. Многие просто смотрят на возможности и думают, что вдруг придет что-нибудь лучше, давайте подождем. Но вы не должны ждать. Просто хватайте и идите за этими возможностями. Я думаю, я всегда использовала свои возможности, которые были предоставлены мне, потому что их было не так много. Как только я получила одну, я хватала ее двумя руками.


Фото: Reuters

Став номером один, я не оставляла места для ошибок.

Я не чувствую себя звездой спорта. Хотя понимаю, что несу некую ответственность перед теми, кто следит за мной, переживает за мои результаты. Скажем, не могу, как другие, писать глупости в социальных сетях. Вдруг это прочтут дети?..

Я должна признаться: мое самолюбие сопровождается нервозностью. (И если кто-то скажет, что у великих спортсменов нет самолюбия — никогда в это не поверю!) Наличие этого качества — чувства гордости — это то, что делает спортсмена великим. Оно напоминает, что ты лучшая и никто не может победить тебя.

На турнирах на тебя смотрят как на теннисистку, а не как на человека, тебя определяют только через результаты. И это нормально, но у тебя же идет внутренняя эволюция. Я понимаю, что это часть работы, но потом еще спрашивают: как сильно вы изменились по сравнению с 2012-м? И ты говоришь: суперсильно.


Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Я рада, что стереотип о женщинах в спорте разрушен: что можно завести семью, а потом вернуться и выступать на самом высоком уровне. Это непросто, но я стараюсь нащупать баланс и, надеюсь, стать хорошим примером.

Я не должна ничего доказывать, я достигла больше, чем многие за всю жизнь.

Текст подготовлен по материалами TUT.BY, NY Times, The Racquet Magazine Podcast, Sports Illustrated и FedCup.

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Теги: Минск
 
 
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По случаю 31-летия топ-теннисистки SPORT.TUT.BY собрал правила жизни Азаренко - о семье, работе, феминизме и родине.
 
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