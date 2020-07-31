Снопков: Санация Гомельского жирового комбината идет успешно





ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, коллектив во главе с антикризисным управляющим Дмитрием Борейко усиленно работает на снижение затрат, выпуск новой конкурентоспособной продукции и расширение зоны экспорта. Как сообщилив Аппарате Совмина, коллектив во главе с антикризисным управляющим Дмитрием Борейко усиленно работает на снижение затрат, выпуск новой конкурентоспособной продукции и расширение зоны экспорта.





«Ожидал худшего. Но динамика развития предприятия не оставляет сомнений, что санация проходит успешно. Хочу заметить, что антикризисный управляющий – один из лучших в стране. У него уже был позитивный опыт преодоления кризиса на Калинковичском мебельном комбинате. Перспективы у предприятия определенно есть, как есть и проблемы. В первую очередь с поставкой сырья и с реализацией на внутреннем рынке. Их необходимо отрегулировать путем взаимодействия с торговыми сетями и закупки продукции бюджетными учреждениями. Думаю, системно, не конкретно для этого предприятия, но и для него в том числе, на уровне правительства с учетом поставленных … задач по импортозамещению и стимулированию внутреннего спроса, мы сможем это решить», - сказал чиновник.





Он также отметил «фантастический потенциал» жирокомбината по экспорту в торговле с КНР. Более 30% в объеме производства Гомельского жирокомбината занимает хозяйственное мыло, на сегодня это эксклюзивный и нужный хозяйкам продукт.





Гомельское мыло воспринимают в Китае как изделие ручной работы, его так и нужно позиционировать и дорого продавать, считает Николай Снопков.