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Звезда популярного шоу «Что было дальше?» выступит в Минске осенью
Источник материала: Tut.by
Звезда шоу StandUp на ТНТ и популярного проекта «Что было дальше?»
Стендап-концерт российского комика Алексея Щербакова — это вечер откровенных и смешных историй, где нет цензуры или неудобных тем. Это всегда честные и смелые шутки, которые хочется пересказывать друзьям. Мимика, юмор и точные наблюдения делают Алексея одним из самых ярких комиков в своем жанре.
Кстати, помимо участия в шоу StandUp на ТНТ и проекте «Что было дальше?», Алексей
А получить качественную порцию юмора от Щербакова вживую можно уже этой осенью: комик выступит в Минске 24 октября.
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Звезда шоу StandUp на ТНТ и популярного проекта «Что было дальше?» Алексей Щербаков выступит 24 октября в КЗ «Минск» с сольным концертом.
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