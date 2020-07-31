Звезда популярного шоу «Что было дальше?» выступит в Минске осенью

Источник материала: Tut.by

Звезда шоу StandUp на ТНТ и популярного проекта «Что было дальше?» Алексей Щербаков выступит 24 октября в КЗ «Минск» с сольным концертом. Билеты уже в продаже.





Стендап-концерт российского комика Алексея Щербакова — это вечер откровенных и смешных историй, где нет цензуры или неудобных тем. Это всегда честные и смелые шутки, которые хочется пересказывать друзьям. Мимика, юмор и точные наблюдения делают Алексея одним из самых ярких комиков в своем жанре.

Кстати, помимо участия в шоу StandUp на ТНТ и проекте «Что было дальше?», Алексей ведет на YouTube собственный видеоблог. На этом канале особенно популярны выпуски, в которых Щербаков в костюме перелазит через заборы — посмотрите, если еще не видели.

А получить качественную порцию юмора от Щербакова вживую можно уже этой осенью: комик выступит в Минске 24 октября.

Когда: 24 октября, 20.00

Где: КЗ «Минск»

Сколько: от 38 до 143 рублей Купить билет

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