ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

31.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия.

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

За штурвал комбайна Геннадий Адамович сел в 1966 году. В его копилке – десятки наград, в том числе медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных «Дожинках».

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

В этой жатве он намолотил уже 500 тонн зерна. Цель – увеличить цифру вдвое. Работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых, уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.  

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

Геннадий Цвирко, комбайнер ОАО «Агронеманский»:
– Вы с утра работаете и до вечера?
– Да. В семь часов утра выезжаем на работу и работаем допоздна.  
– Тяжело?
– Не, нормально. Привыкший.
– Расскажите, как было раньше, какая техника была, какая сейчас.
– Раньше такой техники не было, я девять лет работал под «зонтиком». Вся пыль, все шло на меня. Сейчас хорошая техника: кондиционеры, кабины, можно работать.

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

Денис Захарчук, директор ОАО «Агронеманский»:
Цвирко Геннадий Адамович очень добросовестный, с активной жизненной позицией человек. Своим примером подает нашему более младшему поколению, как нужно трудиться, относиться к труду, любить эту землю.

Кроме достойной оплаты труда, комбайнера отблагодарили сертификатом на поездку в санаторий.

Люди в материале: Геннадий Цвирко, Денис Захарчук, Иван Крупко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для 73-летнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Malanka выпустила приложение для оплаты зарядки электрокаров. Но пока станции работают бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика