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55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия.
За штурвал комбайна Геннадий Адамович сел в 1966 году. В его копилке – десятки наград, в том числе медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных «Дожинках».
В этой жатве он намолотил уже 500 тонн зерна. Цель – увеличить цифру вдвое. Работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых, уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.
Геннадий Цвирко, комбайнер ОАО «Агронеманский»:
Денис Захарчук, директор ОАО «Агронеманский»:
Кроме достойной оплаты труда, комбайнера отблагодарили сертификатом на поездку в санаторий.
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Новости Беларуси. Тысячи людей работают на урожай. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для 73-летнего...
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