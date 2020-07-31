На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

Источник материала: Вороновская газета





«Так держать, хлопцы! Надеемся, что вскоре будем вас поздравлять с другой тысячей!» — такие слова молодым комбайнерам адресовали помощник гендиректора ОАО «Гродненский мясокомбинат» Виктор Прокопчик, заместитель начальника райсельхозпрода Артур Бовбель, директор УП «ГМК-Агро» Алексей Мелько, председатель райкома профсоюза работников АПК Олег Тарасов, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица. Молодых героев жатвы — Дениса Бандалевича и Артема Бовбеля — наградили дипломами и вручили денежные премии.



















Денис в сельском хозяйстве работает четырнадцать лет. В уборочной страде он занят пятый сезон.

— Это первая моя тысяча, — поделился комбайнер. — Для меня главное не количество намолоченных тонн, а качество уборки.

Артем — учащийся Лидского политехнического колледжа. На летних каникулах решил помочь аграриям в битве за урожай. Среди наград есть особая, которую ему вручил отец Артур Славомирович.











Фото Марины КОНДРАТОВИЧ.