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На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

«Так держать, хлопцы! Надеемся, что вскоре будем вас поздравлять с другой тысячей!» — такие слова молодым комбайнерам адресовали помощник гендиректора ОАО «Гродненский мясокомбинат» Виктор Прокопчик, заместитель начальника райсельхозпрода Артур Бовбель, директор УП «ГМК-Агро» Алексей Мелько, председатель райкома профсоюза работников АПК Олег Тарасов, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица. Молодых героев жатвы — Дениса Бандалевича и Артема Бовбеля — наградили дипломами и вручили денежные премии.


На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна
На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна
На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна
На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

Денис в сельском хозяйстве работает четырнадцать лет. В уборочной страде он занят пятый сезон.

— Это первая моя тысяча, — поделился комбайнер. — Для меня главное не количество намолоченных тонн, а качество уборки.

Артем — учащийся Лидского политехнического колледжа. На летних каникулах решил помочь аграриям в битве за урожай. Среди наград есть особая, которую ему вручил отец Артур Славомирович.


На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

На Вороновщине чествовали первый молодежный экипаж, намолотивший тысячу тонн зерна

Фото Марины КОНДРАТОВИЧ.

 
 
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«Так держать, хлопцы! Надеемся, что вскоре будем вас поздравлять с другой тысячей!» — такие слова молодым комбайнерам адресовали помощник гендиректора ОАО...
 
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