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Конкурент Tesla? В Польше представлен новый электромобильный бренд Izera

31.07.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше без лишнего шума и пафоса прошла презентация собственного электромобильного бренда — Izera, названного так в честь Йизерских гор на юго-западе Польши.


Проект создания национального бренда для выпуска электромобилей курирует польское правительство, с подачи которого в 2016 году была учреждена компания ElectroMobility Poland — совместное предприятие четырех государственных энергетических компаний PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA.


Начать серийное производство электрокаров планируется в 2023 году. Ожидается, что первыми на рынок выйдут пятидверный хэтчбек и кроссовер, прототипы которых поляки представили накануне. Дизайном экстерьера польских электромобилей занимались специалисты итальянского ателье Torino Design.



Однако о технических подробностях машин создатели говорят крайне скупо — известно, что на разгон до 100 км/ч оба электрокара будут тратить около 8 секунд, «максималку» ограничат на отметке160 км/ч, а расчетный пробег равен 400 км по циклу WLTP.


Более того, у электромобилей пока нет даже названий, также нет никакого упоминания о платформе. По всей видимости, ElectroMobility Poland привлечет стороннего партнера из мира автопрома — это может быть, скажем, Volkswagen с архитектурой MEB, французская PSA со своей недавно анонсированной платформой eVMP или даже Tesla. Илон Маск на днях заявил, что его компания готова поставлять по лицензии свои батареи, электрические установки и софт сторонними производителями.


Где будет налажен серийный выпуск моделей Izera, также неизвестно — с местом строительства производственной площадки ElectroMobility Poland пока еще не определилось.

 
 
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В Польше без лишнего шума и пафоса прошла презентация собственного электромобильного бренда - Izera, названного так в честь Йизерских гор на юго-западе Польши.
 
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