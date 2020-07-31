«У госслужащих и военнослужащих пенсии выше». Кандидаты в президенты — про пенсионные проблемы

Источник материала: Виртуальный Брест

Больше 40 тысяч работников потеряли часть стажа для начисления пенсии, потому что наниматели не платили (или платили лишь частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Это одна из пенсионных проблем, которую властям пока не удается решить. Из других проблемных вопросов — «пенсионная ловушка», взносы в ФСЗН с работающих пенсионеров, уравнительный принцип формирования пенсий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие пенсионные вопросы по-прежнему актуальны для Беларуси. К слову, некоторые из этих проблем упомянули в своих предвыборных программах кандидаты в президенты Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая. Александр Лукашенко еще не обнародовал свою программу.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Какие проблемы по пенсиям назрели в Беларуси. Коротко о главных из них

Десятки тысяч белорусов теряют часть страхового стажа (а следом — и часть пенсии) из-за того, что наниматели не уплачивают за них взносы в ФСЗН.

Еще один пенсионный вопрос — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную (сейчас — чуть меньше 124 рублей). Вопрос в заметном повышении этого стажа и в том, что в него не включают учебу в вузах, декретный отпуск, больничные, периоды получения пособия по безработице (а службу в армии — уже да).

Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.

В Беларуси действует так называемый уравнительный принцип формировании пенсий, при котором отсутствует четко выраженная дифференциация в размере начисленных выплат на заслуженном отдыхе в зависимости от уровня зарплаты. Проще говоря, пенсии работников с высокой зарплатой и низкой отличаются не так значительно, как отличались их «получки».

Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. То, что пенсии «слабые», неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности. Тем временем власти не первый год пытаются поднять пенсии до 40% от средней зарплаты по стране.

Еще один актуальный пенсионный вопрос — страховые взносы в ФСЗН. За шесть лет дефицит фонда вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильный — примерно 10%, заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко. В КГК ранее предлагали для повышения наполняемости бюджета фонда повысить для отдельных плательщиков размер обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить.

Слабо работает накопительная пенсионная система.

О каких пенсионных проблемах говорят кандидаты в президенты и как предлагают их решить

Реформирование пенсионной системы подробнее всего расписано в экономическом блоке программы Светланы Тихановской (проект пенсионных реформ размещен на сайте для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов). «Действующая солидарная система не гарантирует достойной жизни на пенсии. Наполняемость пенсионного фонда (ФСЗН. — Прим. ред.) продолжает ухудшаться из-за сложной демографической ситуации и старения населения. Предпринимаемые меры властей по повышению пенсионного возраста не улучшают положения. Непрозрачность пенсионных начислений не способствует доверию населения к системе, что препятствует проведению ее реформирования. Высокая налоговая нагрузка на бизнес способствует использованию серых схем по ее снижению, что в долгосрочной перспективе приводит к росту дефицита средств в пенсионном фонде», — говорится в программе.

Пенсионная реформа предусматривает упрощение пенсионной формулы и дебюрократизацию системы, повышение финансовой грамотности населения относительно важности своего участия в обеспечении достойного уровня жизни на пенсии. «Введение обязательной накопительной пенсии будет способствовать устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе, а также заинтересованности работников в отчислениях на достойную старость», — отмечается в программе.

Среди прочего предлагается обеспечить прозрачность пенсионной системы, обеспечить устойчивость бюджета ФСЗН, повысить пенсии по возрасту, пересмотреть страховую нагрузку для бизнеса, ввести обязательную накопительную систему пенсионного страхования (с сохранением базового пакета социальной пенсии), сравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин — 60 лет, реформировать системы соцобеспечения (в том числе объединить Минтруда и ФСЗН). Также предлагается пересмотреть периоды, которые включаются в страховой стаж, отменить понижающий коэффициент и взносы в ФСЗН для работающих на пенсии. Еще одно предложение — унифицировать пенсионное законодательство и выравнивать условия по пенсионному обеспечению для всех белорусов — без привилегированных категорий. «У госслужащих, сотрудников МВД, КГБ , МЧС , военнослужащих пенсии значительно выше, чем у остальных пенсионеров. К примеру, пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется в рамках особого законодательства, а выплаты производятся из республиканского бюджета, а не пенсионного фонда», — говорится в программе.

Сергей Черечень выступает за то, чтобы «заслуженные пенсии платить полностью. Независимо от того, продолжает ли пенсионер работать, он получит пенсию в полном объеме».

Андрей Дмитриев предлагает установить среднюю пенсию на уровне не ниже 60% от средней зарплаты по стране. «Правесці пенсійную рэформу без павышэння пенсійнага ўзросту. Распрацаваць сістэму накапляльных пенсій, дадатковага пенсійнага страхавання, развіваць прыватныя пенсійныя фонды разам з дзяржаўнымі», — говорится в программе Андрея Дмитриева.

Кандидат в президенты Анна Канопацкая обещает дать налоговые льготы работающим пенсионерам. За пенсионерами предлагается закрепить пожизненное право получать пенсию умершего супруга(и), сообщает Office Life.

Александр Лукашенко еще не обнародовал свою предвыборную программу. Ранее он называл пенсии белорусов «слабыми», а в одном из своих выступлений отмечал, что пенсии нужно поднять до 40% от средней зарплаты по стране, а еще лучше — до 50%.

Как работники потеряют часть стажа для начисления пенсии

Расскажем подробнее про пенсионные вопросы, которые назрели в Беларуси. Один из них — потеря стажа работы некоторыми работниками. Так, несколько десятков тысяч человек попали в так называемую пенсионную ловушку. Это люди, за которых наниматели не платили (или вносили частично) обязательные страховые взносы в ФСЗН. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). В подавляющем большинстве случаев такие предприятия не гасят свои долги перед ФСЗН, из-за чего страдают работники.

На начало 2020 года у 43,8 тысячи работников из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь — об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемых в общегражданском порядке и признанных банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

Те периоды, за которые не вносились взносы, не учитывают при расчете размера пенсии. В итоге работники теряют часть трудового стажа и недосчитываются части пенсии. «Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Неуплата работодателями взносов за отдельные периоды работы приводит к уменьшению размеров пенсий в среднем на 7 рублей в месяц за каждый год „потерянного“ стажа, а в отдельных случаях — к лишению работников права на трудовую пенсию», — отмечали ранее власти.

В Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда, однако от возможного нововведения отказались. При этом другой вариант решения проблемы в ведомстве не озвучили.

Про «пенсионную ловушку» и социальные пенсии в 124 рубля

Еще один пенсионный вопрос, на который обращают внимание как эксперты, так и сами пенсионеры, — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную (сейчас — чуть меньше 124 рублей), которую начинают выплачивать позже общеустановленного пенсионного возраста: с 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Здесь несколько моментов, на которые обращают внимание, в том числе — заметное повышение минимального страхового стажа и то, что некоторые периоды в него не включаются. К примеру, не включают в страховой стаж также учебу в вузах и декретный отпуск, а службу в армии — уже да. Вопрос о включении в страховой стаж этих периодов поднимают не первый год, это обсуждали в том числе парламентарии. По факту в этот стаж стали включать службу в армии, хотя это не поддерживали Минтруда и Минфин.

Если говорить про заметное повышение минимального страхового стажа, то до 2013 года он составлял всего 5 лет. В 2013 году он увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 г. — с 10 до 15, а с 2016 г. начал повышаться каждый год на полгода до тех пор, пока не достигнет 20 лет. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года. Из-за того, что он начал повышаться достаточно резко, некоторым белорусам не хватило этого стажа. По данным на 1 января 2020 года, в Беларуси было 3586 человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа. В реальности этих людей может быть больше. Белорусы, которые уже достигли общеустановленного пенсионного возраста (в нынешнем году это 62 года для мужчин и 57 лет для женщин), но еще не получили права на социальную пенсию, из этой статистики выпадают.

Избавиться от «пенсионной ловушки», по мнению некоторых экспертов, могла бы помочь покупка стажа.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Взносы в ФСЗН с работающих пенсионеров

В Беларуси предлагают отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением выступили работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент была главой Администрации президента. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход и он должен быть изменен, — отмечали ранее в федерации официальных профсоюзов.

У представителей Минтруда в прошлом году во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения интересовались, «можно ли рассчитывать (и когда), что в Беларуси отменят взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров». В ведомстве не дали прямой ответ на вопрос, а рассмотрели его «в несколько иной плоскости», напомнив про возможность отказаться на время от получения пенсии, чтобы увеличить ее размер в дальнейшем.

«Неважно, сколько ты зарабатываешь». Про уравниловку по размеру пенсий

В Беларуси неоднократно поднимался вопрос о том, что при формировании пенсий необходимо уходить от уравнительного принципа.

— На протяжении своей трудовой жизни работники, равно как и их наниматели, отчисляют в счет будущей пенсии разные суммы. Причем разбежка бывает очень существенная. Но после ухода на заслуженный отдых пенсионные выплаты отличаются незначительно. Так быть не должно. Их дифференциацию в зависимости от уровня зарплаты нужно делать более ощутимой, — отмечали ранее в Минском городском объединении организаций профсоюзов.

Профсоюзы считают, что для работников это станет дополнительным стимулом повышать свою квалификацию, стремиться к профессиональному росту. Такая практика обеспечит более высокий уровень не только зарплаты, но и пенсии в будущем.

— Несправедливо, когда руководителю предприятия назначают почти такие же пенсионные выплаты, как работнику. Возможно, кто-то скажет: он получал большую зарплату, этого достаточно. Нет, человек заработал право и на более высокую пенсию, — уточняли профсоюзы.

Ранее профсоюзы уже заявляли, что в Беларуси накопились вопросы по пенсионному обеспечению, которые нужно решать. Одна из проблем — это уравнительный принцип, когда «неважно, сколько ты зарабатываешь, неважно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, неважно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы».

Про «слабые» пенсии

Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. Это неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности.

С 1 июля в Беларуси повысили трудовые пенсии, хотя планировали, по словам президента, это сделать в четвертом квартале года. «Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем», — сказал Александр Лукашенко, анонсируя июльское повышение этих выплат.

В марте 2019 года президент во время «Большого разговора», отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил: «Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».

Как власти намерены решать эту проблему — пока открытый вопрос.

В Беларуси не первый год пытаются выйти на пенсии в 40% от средней зарплаты по стране.

Вопросы со взносами в ФСЗН

Еще один актуальный пенсионный вопрос — страховые взносы в ФСЗН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».

После этого власти намеревались взяться за назревшие вопросы со страховыми взносами в ФСЗН.

Накануне заместитель председателя КГК Александр Курлыпо предложил обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН. Ранее в Госконтроле отмечали, что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам. Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.

Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, — пересмотр страховых взносов. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить. Этот вариант также обсуждался бизнес-союзами.

Однако в Минтруда в июне заявили, что «предложения по данному вопросу пока не выработаны». Никакой конкретики по этому вопросу в ведомстве не предоставили. Сейчас взносы в основном ложатся на плечи нанимателей, которые перечисляют в ФСЗН 34% зарплатного фонда предприятия, в то время как из зарплат работников удерживается еще 1%.

В Госконтроле ранее поясняли, почему возник дефицит средств в ФСЗН.

Слабо работает накопительная пенсионная система

В Беларуси слабо развита накопительная пенсионная система. Белорусы не спешат заключать договоры дополнительного пенсионного страхования.

«Стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии. Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике», — отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Про то, как узнать, на какую пенсию сможешь рассчитывать

У белорусов есть трудности с тем, как узнать, на какую пенсию он сможет претендовать в будущем, получая определенную зарплату. К примеру, сегодня белорусы могут самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию на сайте соцзащиты на онлайн-калькуляторе. Однако подсчеты будут примерными из-за того, что самостоятельно рассчитать индивидуальный коэффициент заработка проблематично.

Минтруда сейчас занимается цифровизацией процедур, связанных с выходом человека на пенсию. В частности, прорабатывается вопрос о создании информационного сервиса, с помощью которого человек за 10−15 лет до пенсионного возраста сможет получить информацию о своем стаже и размере будущей пенсии. Информационный сервис также должен помочь людям путем некоторых с ним манипуляций собрать всю необходимую документацию на оформление пенсии, сообщила в июле Ирина Костевич.