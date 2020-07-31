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Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

31.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Церемония прошла в минском Университете гражданской защиты. Призы вручал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Победители были выбраны сразу в нескольких номинациях. Наградой за «Оперативность и объективность» отмечена и программа «Минщина» телеканала СТВ.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Первое место также многократному участнику нашего конкурса, программе «Минщина» телеканала СТВ. Приглашаем Веронику Сайко.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Самое главное, что с нами вместе работаете по созданию такой необходимой для всех нас культуры безопасности жизнедеятельности. Потому что основная причина многих-многих бед – это наши беспечность и непонимание, что о своей безопасности должны заботиться и думать сами.  

Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС

В завершении встречи министр пообщался с журналистами, выслушал предложения о сотрудничестве, ответил на интересующие вопросы.  

Люди в материале: Владимир Ващенко, Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Церемония...
 
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