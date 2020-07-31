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Программу «Минщина» отметили наградой от МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прошла в минском Университете гражданской защиты. Призы вручал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
Первое место также многократному участнику нашего конкурса, программе «Минщина» телеканала СТВ. Приглашаем Веронику Сайко.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В завершении встречи министр пообщался с журналистами, выслушал предложения о сотрудничестве, ответил на интересующие вопросы.
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Новости Беларуси. МЧС наградило лучших журналистов. Среди победителей и сотрудники телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония...
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