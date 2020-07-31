В Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию с очередями на белорусско-российской границе

Источник материала: ОНТ

Ситуацию на белорусско-российской границе прокомментировали в Государственном пограничном комитете, где фиксируют многочисленные обращения со стороны водителей.

Как отметили в ведомстве, Беларусь не имеет отношения к очередям транспорта между странами. Наши пограничники работают в штатном режиме. Тем не менее, в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации.

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