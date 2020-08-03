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В Тбилиси задержан сын бывшего премьер-министра Грузии

03.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания задержан в Тбилиси – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе, передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ.




Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Жвания холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Топадзе. Как отмечается, случай произошел в доме пострадавшего, а нападение было совершено на почве личного конфликта.

"Раненый мужчина был доставлен в больницу, где ему провели операцию", — сообщили в ведомстве.

МВД продолжает следствие по части 1 статьи 117 УК Грузии – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
 
 
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Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания задержан в Тбилиси – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии,...
 
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