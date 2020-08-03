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В Пружанском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла

03.08.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

02 августа в 14:40 на площади 17 Сентября в г.п. Ружаны 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда», по предварительной информации, при повороте налево не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего допустил падение мотоцикла.

В Пружанском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла

Мотоциклист госпитализирован.

Проводится проверка.

 
 
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  02 августа в 14:40 на площади 17 Сентября в г.п. Ружаны 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда», по предварительной информации, при повороте налево не справился с...
 
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