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В Пружанском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла
03.08.2020 20:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
02 августа в 14:40 на площади 17 Сентября в г.п. Ружаны 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда», по предварительной информации, при повороте налево не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего допустил падение мотоцикла.
Мотоциклист госпитализирован.
Проводится проверка.
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02 августа в 14:40 на площади 17 Сентября в г.п. Ружаны 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда», по предварительной информации, при повороте налево не справился с...
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