Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию: каким темам уделит внимание Президент?

Источник материала: ОНТ

Последние приготовления к значимому событию. Завтра Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Встреча пройдет не в Овальном зале парламента, как обычно, а во Дворце Республики.

Приглашённых – 2,5 тысячи. Места в зале займут высшие должностные лица, правительство, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

Но основная аудитория, как всегда, будет следить за выступлением по радио и телевидению. Такая форма – обращение Главы государства – это конституционная обязанность Президента.

По этому случаю сегодня и Совет Республики, и Палата представителей открыли внеочередную сессию. Депутаты готовятся задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.

До события, которое считается одним из главных в политической жизни страны – ежегодного Послания Президента остается меньше суток. В кулуарах Совета Республики активно обсуждают его возможное содержание. Прогнозы самые разные: от экономики до социальной сферы. По сути, всё, что будет заявлено и есть ориентиры развития, на которых сфокусируется государство.

Именно с предстоящего события началось открытие сессии Совета Республики. Послание – ориентир для всех. В том числе сенаторов.

Главной темой, как ожидается, станет именно экономика. Оно и понятно, это – фундамент успешного государства. Предприятия. Агропромышленный комплекс. Продовольствие. В условиях выхода из негативных влияний пандемии обсудить есть что. Кроме того, исторический опыт белорусов заставляет ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность, потому не исключено, что вопросы суверенитета и безопасности станут одними из основных.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Вопросы национальной безопасности всегда важны. Не только в период электоральный. Вы видите, в каком не спокойном мире мы сейчас живем. Все ожидали, что после пандемии мир станет мягче, добрее, все начнут сотрудничать, но всё происходит намного жестче. Каждый отстаивает свои национальные интересы».

Без внимания, надеются депутаты, не останутся вопросы внешней политики. Ставку на многовекторность Беларусь сделала на рубеже веков. Тогда же и начали выстраивать отношения не только с соседями, но и с государствами, которые находятся на других континентах. Впрочем, интерес вызывает и позиция Главы государства по поводу интеграционных объединений, во многих из которых у Беларуси ведущая роль.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Как зампредседателя Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России меня интересуют взгляды Президента на интеграционные процессы Республики Беларусь. Не только в рамках Союзного государства, но и Евразийского союза. Не секрет, что мы формируем свой макрорегион, и темпы этой интеграции имеют принципиальное значение для благополучия наших народов».

Но во главе угла всегда человек. Потому внимание на высшем уровне всегда и социальному блоку: пенсии, пособия, поддержка многодетных семей, строительство жилья, детских садов и школ. А еще наука, образование и медицина.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это событие, которое определит наше будущее, будущее наших детей. И, конечно, Глава государства определит основные стратегические направления развития государства – государство для человека. Есть человек – есть важная забота. Это его здоровье. Поэтому, надеемся, что коснётся формирования качества медицинской помощи».

Именно по темам Послания можно проследить, как развивается страна, с какими проблемами сталкиваются белорусы, какие задачи стоят перед отраслями. Каждый год, как правило, знаковый для определенной сферы. Например, в 2001 году Президент говорил об инновациях и инвестициях. В 2002 году было объявлено о возведении Национальной библиотеки, в 2004-м – о проекте Парка высоких технологий. В 2005-м стартовала программа возрождения села. В 2007-м – было объявлено о строительстве белорусской АЭС.

Именно поэтому Послание вызывает интерес и широкий резонанс. Его тезисы – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня.

Сколько же времени займет предстоящее Послание – еще один момент для споров депутатов. Всего до настоящего времени Президент обращался к народу и парламенту 18 раз. Самое первое послание в 2001 году, было и одним из самых лаконичных – чуть более часа. Большинство же посланий вписывались в 4 часа. В любом случае, событие ожидаемое.

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