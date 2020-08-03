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Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию: каким темам уделит внимание Президент?
Источник материала: ОНТ
Последние приготовления к значимому событию. Завтра Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Встреча пройдет не в Овальном зале парламента, как обычно, а во Дворце Республики.
Приглашённых – 2,5 тысячи. Места в зале займут высшие должностные лица, правительство, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
Но основная аудитория, как всегда, будет следить за выступлением по радио и телевидению. Такая форма – обращение Главы государства – это конституционная обязанность Президента.
По этому случаю сегодня и Совет Республики, и Палата представителей открыли внеочередную сессию. Депутаты готовятся задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы.
До события, которое считается одним из главных в политической жизни страны – ежегодного Послания Президента остается меньше суток. В кулуарах Совета Республики активно обсуждают его возможное содержание. Прогнозы самые разные: от экономики до социальной сферы. По сути, всё, что будет заявлено и есть ориентиры развития, на которых сфокусируется государство.
Именно с предстоящего события началось открытие сессии Совета Республики. Послание – ориентир для всех. В том числе сенаторов.
Главной темой, как ожидается, станет именно экономика. Оно и понятно, это – фундамент успешного государства. Предприятия. Агропромышленный комплекс. Продовольствие. В условиях выхода из негативных влияний пандемии обсудить есть что. Кроме того, исторический опыт белорусов заставляет ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность, потому не исключено, что вопросы суверенитета и безопасности станут одними из основных.
Без внимания, надеются депутаты, не останутся вопросы внешней политики. Ставку на многовекторность Беларусь сделала на рубеже веков. Тогда же и начали выстраивать отношения не только с соседями, но и с государствами, которые находятся на других континентах. Впрочем, интерес вызывает и позиция Главы государства по поводу интеграционных объединений, во многих из которых у Беларуси ведущая роль.
Но во главе угла всегда человек. Потому внимание на высшем уровне всегда и социальному блоку: пенсии, пособия, поддержка многодетных семей, строительство жилья, детских садов и школ. А еще наука, образование и медицина.
Именно по темам Послания можно проследить, как развивается страна, с какими проблемами сталкиваются белорусы, какие задачи стоят перед отраслями. Каждый год, как правило, знаковый для определенной сферы. Например, в 2001 году Президент говорил об инновациях и инвестициях. В 2002 году было объявлено о возведении Национальной библиотеки, в 2004-м – о проекте Парка высоких технологий. В 2005-м стартовала программа возрождения села. В 2007-м – было объявлено о строительстве белорусской АЭС.
Именно поэтому Послание вызывает интерес и широкий резонанс. Его тезисы – ключевые ориентиры для управленцев различного уровня.
Сколько же времени займет предстоящее Послание – еще один момент для споров депутатов. Всего до настоящего времени Президент обращался к народу и парламенту 18 раз. Самое первое послание в 2001 году, было и одним из самых лаконичных – чуть более часа. Большинство же посланий вписывались в 4 часа. В любом случае, событие ожидаемое.
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Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию: каким темам уделит внимание Президент?
Последние приготовления к значимому событию. Завтра Президент обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Встреча пройдет не в Овальном...
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