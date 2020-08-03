Google Pixel 4a представлен официально. Цена - 349 долларов

Источник материала: Tut.by

Google официально представила новый относительно недорогой смартфон — Pixel 4a. Об этом пишет FoneArena .





Аппарат оснащается экраном на 5,81 дюйма с OLED-матрицей и разрешением Full HD+. Фронтальная камера находится в вырезе в форме буквы «О» в левом верхнем углу панели, ее разрешение — 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней стороне пластикового корпуса. В активе также оказались стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников.

Аппаратная основа гаджета — процессор Qualcomm Snapdragon 730G. Оперативной памяти установлено 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3140 мАч, поддерживается 18-ваттная зарядка. Основная камера одинарная, на 12,2 Мп. Она отличается оптической и электронной стабилизацией, а также автофокусом. Разумеется, ей помогают алгоритмы искусственного интеллекта и режим HDR+.





Операционная система — «чистый» Android 10, но девайс обновится и до Android 11. В США аппарат предлагается за 349 долларов.

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