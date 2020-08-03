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Диетолог: сладкое и соленое лучше есть только по праздникам
Источник материала: ОНТ
Кратковременные строгие диеты не помогут сбросить лишний вес. Если не изменить образ жизни и пищевые привычки навсегда, килограммы вернутся, поэтому лучше отказаться от некоторых продуктов и употреблять их только по праздникам,
По словам Дарьи Русаковой, если у человека низкая физическая активность, ему не стоит есть крупы на обед и на ужин, так как организм не успеет израсходовать энергию. Крупы можно употреблять на завтрак. В остальные приемы пищи рекомендуется отдать предпочтение свежим или тушеным овощам. При этом следует быть аккуратными с маслами.
ФОТО: pixabay
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Кратковременные строгие диеты не помогут сбросить лишний вес. Если не изменить образ жизни и пищевые привычки навсегда, килограммы вернутся, поэтому лучше...
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