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Диетолог: сладкое и соленое лучше есть только по праздникам

03.08.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог: сладкое и соленое лучше есть только по праздникам

Кратковременные строгие диеты не помогут сбросить лишний вес. Если не изменить образ жизни и пищевые привычки навсегда, килограммы вернутся, поэтому лучше отказаться от некоторых продуктов и употреблять их только по праздникам, рассказала телеканалу «МИР 24» диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. 

По словам Дарьи Русаковой, если у человека низкая физическая активность, ему не стоит есть крупы на обед и на ужин, так как организм не успеет израсходовать энергию. Крупы можно употреблять на завтрак. В остальные приемы пищи рекомендуется отдать предпочтение свежим или тушеным овощам. При этом следует быть аккуратными с маслами.

ФОТО: pixabay



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Кратковременные строгие диеты не помогут сбросить лишний вес. Если не изменить образ жизни и пищевые привычки навсегда, килограммы вернутся, поэтому лучше...
 
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