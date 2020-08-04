Лукашенко: Если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции

Источник материала: ОНТ

Если белорусскому народу потребуются перемены, то они будут, однако начинаться они должны с Конституции. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе сегодняшнего Послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

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