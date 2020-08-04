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Лукашенко: Если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции
Источник материала: ОНТ
Если белорусскому народу потребуются перемены, то они будут, однако начинаться они должны с Конституции. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе сегодняшнего Послания белорусскому народу и Национальному собранию,
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Если белорусскому народу потребуются перемены, то они будут, однако начинаться они должны с Конституции. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко...
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