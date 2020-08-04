Возобновление авиаперелетов, АЭС и выборы – о чем говорили главы МИД Беларуси и Литвы

Источник материала: ОНТ

Во вторник, 4 августа, по инициативе литовской стороны между главами МИД Беларуси и Литвы состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации возобновляется авиасообщение между Беларусью и Литвой.

Главы МИД обсудили также тему строительства Белорусской АЭС. Глава белорусского МИД Владимир Макей напомнил, что Беларусь как наиболее пострадавшая от катастрофы в Чернобыле страна понимает важность обеспечения максимальной безопасности новой станции и готова и дальше работать по этому вопросу с компетентными международными организациями. Об этом сообщено в Европейскую комиссию и странам-членам ЕС.

По поводу грядущих президентских выборов глава МИД Беларуси подчеркнул, что белорусское правительство заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без вмешательства извне.

«Глава МИД Беларуси обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству. Вместе с тем власти будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси», – сообщили в МИД.









Фото: БЕЛТА

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