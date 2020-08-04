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По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

04.08.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано».  

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Установка новейшего оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза. 200 тысяч изделий в год. Это высокие технологии.    

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Александр Ильницкий, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:  
10, а скорее 15 лет назад «Ивацевичдрев» представлял собой морально и физически устаревшее предприятие со старыми технологиями. Это был один из последних цехов и производств в Беларуси, где выпускали ДСП.  

В 2006 году было принято решение здесь, в Ивацевичах, в том числе с участием главы государства, решение о коренной модернизации деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь. «Ивацевичдрев» был флагманом в этом процессе и первым вступил в этап модернизации и завершил ее путем строительства нового завода по производству древесно-стружечных плит, основанного на самых последних технологиях.   

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Спрос рождает предложение. Решение нарастить мощности принято с учетом роста заказов. Исходный материал – у предприятия собственного производства. Есть возможность делать плиты для мебели с уникальными декором и тиснением.   

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Александр Ильницкий:  
После завершения строительства завода ДСП мы приступили к тому, чтобы организовать у себя вертикально интегрированную компанию – от валки древесины до производства конечного продукта, то есть мебели.  

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По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Выгодная особенность ивацевичской мебели – не только цена, но и экологичность.

Сегодня это единственное предприятие в Беларуси, которое полностью перешло на выпуск ламинированных плит с пониженным содержанием формальдегида. А это один из самых строгих мировых стандартов экологической безопасности.  

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:  
Приняты нами решения для того, чтобы развивать там мебельный кластер. Установили оборудование. Там же, в Ивацевичах, будет со временем производство мебельной кромки. И мы в этот же кластер привлекли крупнейшего европейского производителя мягкой мебели.  

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Из общего объема мебели 57 % идет на внешние рынки. Основные направления экспорта – Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия, Монголия и другие.  

Александр Ильницкий:
Это развитие экспортного потенциала нашей компании. «Ивацевичдрев» ставит перед собой целью сотрудничество с большими закупщиками, транснациональными компаниями, ритейлерами.  

Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше? Рассказывает Юрий Назаров

По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели

Здесь уже задумана реализация и новых инвестпроектов. Это будет создание комплектующих и материалов для мебельного производства.   

Люди в материале: Александр Ильницкий, Михаил Касько

 
 
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Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано».   ...
 
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