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По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано».
Александр Ильницкий, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:
В 2006 году было принято решение здесь, в Ивацевичах, в том числе с участием главы государства, решение о коренной модернизации деревообрабатывающей отрасли Республики Беларусь. «Ивацевичдрев» был флагманом в этом процессе и первым вступил в этап модернизации и завершил ее путем строительства нового завода по производству древесно-стружечных плит, основанного на самых последних технологиях.
Александр Ильницкий:
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Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Из общего объема мебели 57 % идет на внешние рынки. Основные направления экспорта – Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия, Монголия и другие.
Александр Ильницкий:
Здесь уже задумана реализация и новых инвестпроектов. Это будет создание комплектующих и материалов для мебельного производства.
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По самым строгим стандартам экологической безопасности. Какую продукцию выпускает крупнейший белорусский производитель мебели
Новости Беларуси. Ивацевичи. Крупнейший белорусский производитель. Новейшая история предприятия пишется именно в эти дни, рассказали в проекте «Сделано». ...
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