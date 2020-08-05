|
«Беларусь. Взросление»: 2000–2005. Вторая серия
Источник материала: ОНТ
С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета? С 2000 года по 2005-й.
Начало нового тысячелетия – 2000-2005 годы. Беларусь становится «мобильной», а деревни превращаются в агрогородки. Принята госпрограмма по развитию села. Наш хоккей – мы в полуфинале Олимпиады. И побеждаем в «Евровидении». Полесье газифицировано, а страна нацеливается на покорение космоса. Самые яркие моменты биографии страны за годы суверенитета – в новом документальном проекте нашего телеканала «Беларусь. Взросление».
Вторую из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета? С 2000 года по 2005-й. Начало нового тысячелетия – 2000-2005 годы. Беларусь становится «мобильной», а деревни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)