«Беларусь. Взросление»: 2000–2005. Вторая серия

Источник материала: ОНТ

С чего всё начиналось и чего достигли за годы суверенитета? С 2000 года по 2005-й.

Начало нового тысячелетия – 2000-2005 годы. Беларусь становится «мобильной», а деревни превращаются в агрогородки. Принята госпрограмма по развитию села. Наш хоккей – мы в полуфинале Олимпиады. И побеждаем в «Евровидении». Полесье газифицировано, а страна нацеливается на покорение космоса. Самые яркие моменты биографии страны за годы суверенитета – в новом документальном проекте нашего телеканала «Беларусь. Взросление».

Вторую из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.

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