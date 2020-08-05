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В районе 5 форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" обнаружены боеприпасы

05.08.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Находку обнаружили во время инженерно-поисковых работ - с 20 июня филиал закрыт для посещений в связи с реставрацией и музеефикацией 5 форта. На поверхность извлечены пять противотанковых гранат ПГ-2 и около 50 предметов, схожих с патронами, гильзами и пулями различного калибра. Все они из-за долгого нахождения в земле подверглись сильной коррозии. На нескольких гильзах удалось рассмотреть дату выпуска - 1950 год.

В районе 5 форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" обнаружены боеприпасы

Противотанковые гранаты были уничтожены саперно-пиротехнической группой. Остальную часть находки сотрудники органов внутренних дел направили на баллистическую экспертизу в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ. Согласно выводам эксперта, это боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию - пистолету Макарова, винтовкам конструкций Мосина, Токарева и Драгунова, ручному пулемету Дегтярева. Все они изготовлены заводским способом.

Правоохранительные органы проводят по факту проверку.

 
 
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  Находку обнаружили во время инженерно-поисковых работ - с 20 июня филиал закрыт для посещений в связи с реставрацией и музеефикацией 5 форта. На поверхность...
 
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