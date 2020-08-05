Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Светлана Тихановская отреагировала на слова действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о «несчастных девчонках».

«Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете: выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить… Они же не понимают, что говорят и что творят», – заявил Лукашенко.