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«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске готовится к открытию еще одна школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первых учеников школа примет уже в сентябре. Ее откроют в Каменной Горке – самом густонаселенном микрорайоне города. 1 сентября за парты новой школы сядут более 1 000 ребят. Уже набрали 10 первых классов.
Школу возвели за полтора года. Быстро, но при этом качественно. Каждый этаж здания в своем цвете. Например, холл оформлен в желтых тонах, для крыла начальной школы выбрали оранжевый.
Гордость учебного заведения – бассейн с двумя чашами. Одна – для начинающих пловцов, а 25-метровая – для тех, кто уже уверенно держится на воде. В школе есть свой тренажерный, спортивный, гимнастический и хореографический залы.
Оксана Цуран, директор средней школы № 67:
Наталья Кочанова, уполномоченный Президента по Минску:
Такие школы становятся центром притяжения не только для школьников. Здесь будут оказываться услуги для жителей этого района, потому что здесь есть бассейн, есть тренажерные залы.
Все продумано до мелочей и на прилегающей территории. Рядом со школой оборудовали игровую зону для начальных классов. Готов стадион с баскетбольной и волейбольной площадками. Для активного отдыха есть беговые дорожки и футбольное поле с натуральным газоном.
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Новости Беларуси. В Минске готовится к открытию еще одна школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 5 августа учреждение образования...
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