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«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

05.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске готовится к открытию еще одна школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5 августа учреждение образования посетила уполномоченный Президента по Минску Наталья Кочанова.

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Первых учеников школа примет уже в сентябре. Ее откроют в Каменной Горке – самом густонаселенном микрорайоне города. 1 сентября за парты новой школы сядут более 1 000 ребят. Уже набрали 10 первых классов.

Школу возвели за полтора года. Быстро, но при этом качественно. Каждый этаж здания в своем цвете. Например, холл оформлен в желтых тонах, для крыла начальной школы выбрали оранжевый.

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Гордость учебного заведения – бассейн с двумя чашами. Одна – для начинающих пловцов, а 25-метровая – для тех, кто уже уверенно держится на воде. В школе есть свой тренажерный, спортивный, гимнастический и хореографический залы.

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Оксана Цуран, директор средней школы № 67:
Строительство школы в микрорайоне Каменная горка стояло очень остро. Все с нетерпением ждали введения школы в эксплуатацию и дождались этого подарка. Мы очень рады, что школа является современным объектом образования.

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Наталья Кочанова, уполномоченный Президента по Минску:
Великолепная, на мой взгляд, школа, великолепные условия. Я думаю, дети, которые придут сюда 1 сентября, будут довольны, ровно как будут довольны родители, потому что все условия для того, чтобы учиться, ребенку здесь созданы.

Такие школы становятся центром притяжения не только для школьников. Здесь будут оказываться услуги для жителей этого района, потому что здесь есть бассейн, есть тренажерные залы. 

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

«Великолепные условия». Наталья Кочанова посетила новую школу в Каменной Горке

Все продумано до мелочей и на прилегающей территории. Рядом со школой оборудовали игровую зону для начальных классов. Готов стадион с баскетбольной и волейбольной площадками. Для активного отдыха есть беговые дорожки и футбольное поле с натуральным газоном.

Люди в материале: Наталья Кочанова, Оксана Цуран

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске готовится к открытию еще одна школа-новостройка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 5 августа учреждение образования...
 
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