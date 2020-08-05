Мальчики чуть не утонули в меловом карьере под Березой: два лейтенанта спасли их

Источник материала: ОНТ

Два лейтенанта Вооруженных Сил Иван Прилепа и Егор Лиша спасли подростков, которые чуть не утонули в меловом карьере, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

3 августа Иван и Егор находились возле одного из меловых карьеров под Березой. В какой-то момент они услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, а затем отвезли их в Березовскую центральную районную больницу. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.



Иван Прилепа и Егор Лиша – офицеры 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов. После окончания учебы на военном факультете Белорусской государственной академии авиации офицеры прибыли к своему первому месту службы в Березу.

Фото: Минобороны Беларуси

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