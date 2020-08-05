|
Мальчики чуть не утонули в меловом карьере под Березой: два лейтенанта спасли их
Источник материала: ОНТ
Два лейтенанта Вооруженных Сил Иван Прилепа и Егор Лиша спасли подростков, которые чуть не утонули в меловом карьере,
3 августа Иван и Егор находились возле одного из меловых карьеров под Березой. В какой-то момент они услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, а затем отвезли их в Березовскую центральную районную больницу. Там им оказали необходимую медицинскую помощь.
Фото: Минобороны Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два лейтенанта Вооруженных Сил Иван Прилепа и Егор Лиша спасли подростков, которые чуть не утонули в меловом карьере, сообщается в Telegram-канале Минобороны. 3...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)