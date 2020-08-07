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«Беларусь. Взросление»: 2011–2015. Четвертая серия
Источник материала: ОНТ
Время, когда наша страна уверенно шагнула в космос. Новая серия проекта «Беларусь. Взросление». телеканала ОНТ посвящена периоду с 2011-го по 2015-й.
На БелАЗе собирают первый 450-тонник, начинается бескомпромиссная борьба с наркотиками. В Минске собирается «нормандская четверка». Это было время спортивных побед и гордости за каждое новое свершение.
Четвертую из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.
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Время, когда наша страна уверенно шагнула в космос. Новая серия проекта «Беларусь. Взросление». телеканала ОНТ посвящена периоду с 2011-го по 2015-й. На БелАЗе собирают...
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