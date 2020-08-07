«Беларусь. Взросление»: 2011–2015. Четвертая серия

Источник материала: ОНТ

Время, когда наша страна уверенно шагнула в космос. Новая серия проекта «Беларусь. Взросление». телеканала ОНТ посвящена периоду с 2011-го по 2015-й.

На БелАЗе собирают первый 450-тонник, начинается бескомпромиссная борьба с наркотиками. В Минске собирается «нормандская четверка». Это было время спортивных побед и гордости за каждое новое свершение.

Четвертую из пяти серий документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.

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