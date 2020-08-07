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Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле

07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске разрабатывают проект комплексной реконструкции детского парка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.

Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле

"Это один из социально важных объектов для нашего города. Сейчас территория парка выглядит не совсем уютно, поэтому горисполком решил начать разработку архитектурно-планировочной концепции. Этим занимается ПКМ "Марс", - рассказал Илья Крюковский. - За основу взята идея парка в скандинавском стиле, чтобы зона отдыха была одинаково функциональной и летом, и зимой".

Детский парк планируют разделить на несколько зон: развлекательную, спортивную, тихого отдыха и массовых мероприятий. Каждую из них оборудуют тематическими площадками. По периметру рекреационной зоны предлагается проложить дорожку для езды на велосипедах, электросамокатах и роликовых коньках. Будут зарезервированы места для аренды батутов и установки стационарных аттракционов, размещения торговых точек. Есть задумка обустроить в парке амфитеатр и площадку для катания на коньках.

"В оформлении и благоустройстве парка хотим максимально использовать природные материалы, в том числе дерево и воду. Например, проектировщики предлагают установить фонтан, который будет бить из-под плитки. Особое внимание - озеленению. Однозначно дополнительно высадим деревья и кустарники. По возможности (в зависимости от финансирования) появятся интересные и редкие для Пинска растения", - отметил начальник управления архитектуры и градостроительства.

 
 
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  В Пинске разрабатывают проект комплексной реконструкции детского парка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства...
 
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