Детский парк в Пинске планируют обустроить в скандинавском стиле

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске разрабатывают проект комплексной реконструкции детского парка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Илья Крюковский.





"Это один из социально важных объектов для нашего города. Сейчас территория парка выглядит не совсем уютно, поэтому горисполком решил начать разработку архитектурно-планировочной концепции. Этим занимается ПКМ "Марс", - рассказал Илья Крюковский. - За основу взята идея парка в скандинавском стиле, чтобы зона отдыха была одинаково функциональной и летом, и зимой".

Детский парк планируют разделить на несколько зон: развлекательную, спортивную, тихого отдыха и массовых мероприятий. Каждую из них оборудуют тематическими площадками. По периметру рекреационной зоны предлагается проложить дорожку для езды на велосипедах, электросамокатах и роликовых коньках. Будут зарезервированы места для аренды батутов и установки стационарных аттракционов, размещения торговых точек. Есть задумка обустроить в парке амфитеатр и площадку для катания на коньках.

"В оформлении и благоустройстве парка хотим максимально использовать природные материалы, в том числе дерево и воду. Например, проектировщики предлагают установить фонтан, который будет бить из-под плитки. Особое внимание - озеленению. Однозначно дополнительно высадим деревья и кустарники. По возможности (в зависимости от финансирования) появятся интересные и редкие для Пинска растения", - отметил начальник управления архитектуры и градостроительства.