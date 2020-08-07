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Такого вы еще не видели. В Минске продают квартиру на весь этаж с «царским» интерьером

07.08.2020 10:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в Серебрянке выставили на продажу за 520 тысяч долларов семикомнатную (!) квартиру с необычным, «царским» интерьером, сообщает телеграм-канал «Будни риелтора». Смотрите, как она выглядит.


Квартира находится в кирпичном доме 1997 года на улице Якубова, 82. Жилье расположено на 8 этаже и занимает общую площадь в 355 квадратных метров. Квартира занимает целый этаж.


В объявлении сказано, что в квартире девять комнат (из них семь — жилые), четыре санузла, три кладовых, шесть застекленных стеклопакетами лоджий. Есть также два машиноместа в собственности в паркинге. А выглядит квартира вот так:









— Раз в Серебрянке, оказывается, есть королевство (с бассейном, комнатой для прислуги и даже для диванов), то значит там есть и король! Хотя стиль скорее для «Царя», — иронизируют в телеграм-канале «Будни риелтора».

Квартира продается за 520 тысяч долларов (1465 долларов за метр).

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Теги: Минск
 
 
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