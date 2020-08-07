Такого вы еще не видели. В Минске продают квартиру на весь этаж с «царским» интерьером

Источник материала: Tut.by

На днях в Серебрянке выставили на продажу за 520 тысяч долларов семикомнатную (!) квартиру с необычным, «царским» интерьером, сообщает телеграм-канал « Будни риелтора ». Смотрите, как она выглядит.





Квартира находится в кирпичном доме 1997 года на улице Якубова, 82. Жилье расположено на 8 этаже и занимает общую площадь в 355 квадратных метров. Квартира занимает целый этаж.





В объявлении сказано, что в квартире девять комнат (из них семь — жилые), четыре санузла, три кладовых, шесть застекленных стеклопакетами лоджий. Есть также два машиноместа в собственности в паркинге. А выглядит квартира вот так:

































— Раз в Серебрянке, оказывается, есть королевство (с бассейном, комнатой для прислуги и даже для диванов), то значит там есть и король! Хотя стиль скорее для «Царя», — иронизируют в телеграм-канале «Будни риелтора».

Квартира продается за 520 тысяч долларов (1465 долларов за метр).