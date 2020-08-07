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Правительство не будет повышать пенсионный возраст. Но ищет другие варианты
Источник материала: Myfin
Премьер также отметил, что повышение пенсионного возраста для белорусов сейчас не рассматривается. Нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.
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Правительство Беларуси изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 6 августа на встрече...
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