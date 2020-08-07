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Правительство не будет повышать пенсионный возраст. Но ищет другие варианты

07.08.2020 10:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Премьер также отметил, что повышение пенсионного возраста для белорусов сейчас не рассматривается. Нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.

 
 
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Правительство Беларуси изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 6 августа на встрече...
 
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