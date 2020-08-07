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В Столинском районе утонул 16-летний местный житель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 6 августа в Столинском районе утонул подросток.
Как
В какой-то момент парень начал тонуть. Это заметил мужчина и вынес подростка на берег. Гражданин вызвал скорую и вместе с односельчанами поехал навстречу медикам, однако юноша скончался, не приходя в сознание.
Ведётся проверка.
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Новости Беларуси. Вечером 6 августа в Столинском районе утонул подросток. Как сообщает Следственный комитет, 16-летний местный житель отдыхал на берегу реки Чаква в...
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