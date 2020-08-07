Ермошина: «Голос» подменяет ЦИК, это преступно и опасно

Платформа «Голос» для электронного голосования - преступный проект, «политическая афера», направленная на организацию массовых беспорядков.

Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем видеообращении.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», - сказала Ермошина.

Ермошина напомнила, что в стране проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, и никаких других структур для этого не предусмотрено. Платформа «Голос», по сути, подменяет собой ЦИК, поэтому является незаконной.

Глава Центризбиркома заявила: ее поражает тот факт, что незаконный проект рекламирует кандидат в президенты, участвующий в выборах. А значит, он сам является потенциальным гарантом Конституции.

«Она (Светлана Тихановская. - Ред.) просто, наверное, не понимает всех последствий этого, а может быть, понимает и действует так специально», - отметила Ермошина. По ее словам, везде в мире электронное голосование, даже на дорогостоящих платформах, используется только в качестве эксперимента.

Глава ЦИК считает, что на такой платформе результаты голосования могут быть легко искажены так, как это нужно заказчику данного типа голосования.

Что касается сравнения с опросом соцслужб на выходе участков (exit poll), то в них опрос проводится анонимно, тогда как избиратель, отсылая фото своего бюллетеня, «подставляет» свои данные. Ермошина напомнила, что у многих «на мобильные телефоны завязан интернет-банкинг».

По мнению главы ЦИК, платформа «Голос» - это и политическая опасность для страны, и экономическая – для избирателей.

Напомним, выборы в Беларуси должны состояться 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Мнение правозащитников

Платформы по альтернативному подсчету голосов не берут на себя функцию государственных органов, тем более Центральной комиссии, заявил БелаПАН координатор наблюдательной кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, пишут naviny.by .

«Но все эти обвинения дали отмашку заглушить и это. Сначала они ограничили количество мест для агитации, а потом запретили и те, которые разрешили. Потом они ограничили количество наблюдателей, а теперь они выгоняют всех наблюдателей, даже тех, которые хоть каким-то образом были разрешены, и не предоставляют им никакой информации. Теперь осталось последнее - инициатива «Голос». Она остается законной», - убежден правозащитник.

После выступления Ермошиной Генпрокуратура в своем телеграм-канале также заявила, что действия организаторов «Голоса» незаконны, так как не имеют аккредитацию на «сбор и интерпретацию социологической информации».

Генпрокуратура предупредила, что граждане, которые проводят «неправомерные опросы общественного мнения» без аккредитации Национальной академии наук, могут быть привлечены к ответственности по ст. 9.28 КоАП (незаконное проведение опросов).