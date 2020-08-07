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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

07.08.2020 14:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

В аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. 

ФОТО: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома


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ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  В аварии никто...
 
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