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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Источник материала: ОНТ
ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень,
В аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
ФОТО: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В аварии никто...
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