Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Источник материала: ОНТ

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД между Долгиновским трактом и деревней Зацень, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома





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