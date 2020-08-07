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Стало известно, с кем и где хоккеисты минского «Динамо» сыграют в первом матче нового сезона КХЛ
Источник материала: ОНТ
Итак, 3 сентября команда Крэйга Вудкрофта на «Минск-арене» примет финский «Йокерит».
Игра станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после розыгрыша Кубка открытия. За трофей 2 сентября сыграют московский ЦСКА и казанский «АК Барс». Напомним, в конце августа минское «Динамо» сыграет в «Финале четырёх» Кубка Салея.
Фото: БЕЛТА
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Итак, 3 сентября команда Крэйга Вудкрофта на «Минск-арене» примет финский «Йокерит». Игра станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после...
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