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Стало известно, с кем и где хоккеисты минского «Динамо» сыграют в первом матче нового сезона КХЛ

07.08.2020 19:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, с кем и где хоккеисты минского «Динамо» сыграют в первом матче нового сезона КХЛ

Итак, 3 сентября команда Крэйга Вудкрофта на «Минск-арене» примет финский «Йокерит». 

Игра станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после розыгрыша Кубка открытия. За трофей 2 сентября сыграют московский ЦСКА и казанский «АК Барс». Напомним, в конце августа минское «Динамо» сыграет в «Финале четырёх» Кубка Салея.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Итак, 3 сентября команда Крэйга Вудкрофта на «Минск-арене» примет финский «Йокерит».  Игра станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после...
 
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