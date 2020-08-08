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Крушение самолета в Индии: обнаружены черные ящики
Источник материала: ОНТ
Поисковая группа в городе Кожикоде в Индии обнаружила бортовые самописцы с самолета авиакомпании Air India, который совершил жесткую посадку – погибли 20 человек, сообщает
Прошедшей ночью нашли черные ящики, также извлечены бортовые регистраторы полетной и речевой информации. Группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии расследует обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, 7 августа вечером
По предварительным данным, причина катастрофы – погодные условия. В провинции Керала, где произошло крушение лайнера, на протяжении последних суток шел сильный дождь. В некоторых районах он стал причиной оползней и наводнений.
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Поисковая группа в городе Кожикоде в Индии обнаружила бортовые самописцы с самолета авиакомпании Air India, который совершил жесткую посадку – погибли 20 человек,...
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