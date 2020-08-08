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Крушение самолета в Индии: обнаружены черные ящики

08.08.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крушение самолета в Индии: обнаружены черные ящики

Поисковая группа в городе Кожикоде в Индии обнаружила бортовые самописцы с самолета авиакомпании Air India, который совершил жесткую посадку – погибли 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Прошедшей ночью нашли черные ящики, также извлечены бортовые регистраторы полетной и речевой информации. Группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии расследует обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 7 августа вечером пассажирский самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. 20 человек, в том числе двое пилотов, погибли, более 140 пассажиров пострадали, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причина катастрофы – погодные условия. В провинции Керала, где произошло крушение лайнера, на протяжении последних суток шел сильный дождь. В некоторых районах он стал причиной оползней и наводнений.

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Поисковая группа в городе Кожикоде в Индии обнаружила бортовые самописцы с самолета авиакомпании Air India, который совершил жесткую посадку – погибли 20 человек,...
 
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