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Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле
08.08.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте около 22.05 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на улице Гоголя наряд
Инспекторы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. В ходе беседы с водителем правоохранитель почувствовал запах алкоголя. Мужчина был доставлен в областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения - 3,8 промилле в парах выдыхаемого им воздуха.
41-летний брестчанин пояснил, что выпил 100 грамм водки, после чего решил отправиться домой. В компании, с которой он проводил время, трезвых водителей не оказалось, поэтому пришлось сесть за руль самому.
В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль доставлен на штрафстоянку.
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