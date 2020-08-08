Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте около 22.05 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на улице Гоголя наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль «Шевроле», который двигался по центру проезжей части.





Инспекторы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. В ходе беседы с водителем правоохранитель почувствовал запах алкоголя. Мужчина был доставлен в областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения - 3,8 промилле в парах выдыхаемого им воздуха.

41-летний брестчанин пояснил, что выпил 100 грамм водки, после чего решил отправиться домой. В компании, с которой он проводил время, трезвых водителей не оказалось, поэтому пришлось сесть за руль самому.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль доставлен на штрафстоянку.