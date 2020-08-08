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Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

08.08.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте около 22.05 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на улице Гоголя наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль «Шевроле», который двигался по центру проезжей части.

Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

Инспекторы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. В ходе беседы с водителем правоохранитель почувствовал запах алкоголя. Мужчина был доставлен в областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения - 3,8 промилле в парах выдыхаемого им воздуха.

41-летний брестчанин пояснил, что выпил 100 грамм водки, после чего решил отправиться домой. В компании, с которой он проводил время, трезвых водителей не оказалось, поэтому пришлось сесть за руль самому.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль доставлен на штрафстоянку.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ предусматривается ответственность в виде наложения штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле
Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

Трезвее не нашлось... Самый уверенный в себе сел за руль и "надышал" в ГАИ 3,8 промилле

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте около 22.05 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на улице Гоголя наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль «Шевроле», который двигался по...
 
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