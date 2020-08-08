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Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) пьяный мужчина пытался повредить кабель на территории одного из храмов. На место прибыли полицейские. Нарушитель порядка напал на одного из правоохранителей. Об этом
По предварительной информации,
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Москве (Россия) пьяный мужчина пытался повредить кабель на территории одного из храмов. На место прибыли полицейские. Нарушитель порядка напал на одного из...
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