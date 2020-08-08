Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) пьяный мужчина пытался повредить кабель на территории одного из храмов. На место прибыли полицейские. Нарушитель порядка напал на одного из правоохранителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД российской столицы.

По предварительной информации, сообщают «Известия», пьяный мужчина неадекватно отреагировал на просьбу показать документы и ударил полицейского ломом по лицу. Источник уточняет, что инцидент произошел на территории часовни МВД.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

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