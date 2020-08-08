﻿ Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы

08.08.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы

В Москве (Россия) пьяный мужчина пытался повредить кабель на территории одного из храмов. На место прибыли полицейские. Нарушитель порядка напал на одного из правоохранителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД российской столицы.

По предварительной информации, сообщают «Известия», пьяный мужчина неадекватно отреагировал на просьбу показать документы и ударил полицейского ломом по лицу. Источник уточняет, что инцидент произошел на территории часовни МВД.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве (Россия) пьяный мужчина пытался повредить кабель на территории одного из храмов. На место прибыли полицейские. Нарушитель порядка напал на одного из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика