Явка избирателей на выборах Президента на участке в Москве превысила 70%

Источник материала: ОНТ

По состоянию на 11:00 явка избирателей на выборах Президента Беларуси на московском участке, учитывая досрочное голосование, превысила 70%, пишет БЕЛТА со ссылкой на участковую избирательную комиссию №102.

Как сообщили в комиссии, на участке в Москве проголосовали 1436 человек. В избирательных списках отмечены фамилии граждан Беларуси, которые постоянно живут в российской столице. Отмечается, что отдать свой голос разрешается и тем белорусским гражданам, которые в силу различных причин временно оказались в России. Их фамилии попадают в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Беларуси.

ФОТО: ТАСС

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