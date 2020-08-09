Голосование на Академическом участке

Источник материала: Горецкий вестник

Одним из первых на Академическом участке № 2 проголосовал ректор БГСХА Виталий Великанов. Опустив бюллетень в урну, Виталий Викторович отметил, что участие в выборах – это долг каждого гражданина.





– Выбор надо делать обдуманно, оценивая то, что мы имеем, чего таким трудом достигали все предыдущие годы развития и становления нашего суверенного и независимого государства, – отметил ректор академии. – Поэтому я сегодня отдал свой голос за дальнейшее социально-экономическое развитие нашей страны, за ее процветание, за безопасность и независимость. Все мы должны смотреть в будущее и дальше делать нашу родную Беларусь краше, уютнее, комфортнее для жизни.















Как всегда, активную гражданскую позицию занимает директор Горецкого элеватора Петр Панасюга. Петр Иванович прибыл на участок для голосования еще до открытия. Он подчеркнул, что в этот день выразить свое волеизъявление должен каждый сознательный и любящий свою страну белорус. Для страны важен голос каждого из нас.

В первые минуты работы Академического участка для голосования его посетил наблюдатель миссии СНГ Иван Савунов. Иван Михайлович рассказал, что на нескольких участках побывал 8 августа. Сегодня будет продолжать работу наблюдателя на участках для голосования Горецкого района.





























Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов